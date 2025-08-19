El homenaje de Tamara Falcó y sus hermanos al marqués de Griñón 5 años después

Tamara Falcó y sus hermanos han querido honrar a su padre y rendirle homenaje de la forma más especial, con la presentación de un nuevo vino dentro de sus bodegas. El carismático Carlos Falcó, marqués de Griñón, fallecía en 2020 a causa del coronavirus, y cinco años después la familia sigue mostrándose muy decidida a mantener su legado. El marqués tuvo cinco hijos; entre los que se destacan Tamara, –fruto de su relación con Isabel Preysler y la niña de sus ojos–, Manolo y Xandra, sus dos hijos mayores y fruto de su matrimonio con Jeannine Girod, y los pequeños de la familia: Duarte y Aldara, fruto de su matrimonio con Fátima de la Cierva.

Tamara Falcó junto a su padre, el marqués de Griñón. (Foto: Gtres)

Así lo ha anunciado Tamara, que lleva con orgullo el título de marquesa de Griñón, a través de sus redes sociales. El nacimiento de una nueva etiqueta dentro de las bodegas, con la que pretenden honran la memoria de su padre, al que tienen muy presente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

«En 1982, mi padre, Carlos Falcó, lanzó su primer vino con una visión clara: unir autenticidad y elegancia», asegura junto al vídeo en el que la vemos degustar el vino en cuestión mientras disfruta de un precioso atardecer. «Hoy, junto a mis hermanos, damos un nuevo paso con nuestro primer Rueda ecológico. Fresco, ligero, con la caricia de las flores blancas y la pureza de la naturaleza. Un brindis al espíritu pionero que nos enseñó a innovar sin perder nuestras raíces», comparte realmente emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Lo cierto es que Carlos Falcó fue un auténtico visionario en cuanto a la creación del concepto de vino de pago en España, y lo llevaba a cabo en sus propias bodegas. Tanto es así, que la firma sigue siendo una referencia a día de hoy. Además, cuenta con una gran calificación por parte de Wine Enthusiast, una de las publicaciones vinícolas más influyentes del mundo.

Y a pesar de que Tamara es una de las figuras más influyentes, –prestándole su imagen a la marca–, quien se encarga de gestionar las bodegas es su hermano, Manolo Falcó. Primogénito del marqués de Griñón, se hizo cargo desde muy joven del negocio familiar y tomó el relevo empresarial de su padre. Además, este nuevo lanzamiento llega en un momento de gran tensión e incertidumbre, y es que uno de sus principales socios ha entrado dentro del concurso de acreedores, por lo que ha llegado a poner en riesgo gran parte del proyecto en el que colaboran juntos.

Xandra y Carlos Falcó. (Foto: Gtres)

De esa forma, este vino adquiere también un gran significado simbólico, garantizando la estabilidad y la continuidad del legado de los Falcó. Y es que todos los hermanos se han visto implicados de una forma u otra dentro del negocio familiar. Por ejemplo, Xandra también es muy querida en el mundo del vino y siempre fue la mano derecho de su padre.