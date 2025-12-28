28 años, guapísima y con los ojos verdes: así es "la nueva novia" de Bertín Osborne

Ha estallado la bomba. Después de su polémica relación con Gabriela Guillén, madre de su último hijo, Bertín Osborne se encuentra en el punto de mira y son muchos los que quieren saber cómo está su corazón. Por ese motivo, la noticia que presentamos a continuación marcará un antes y un después. Según informan en el programa Fiesta, el cantante «está enamorado» de una joven de 28 años con la que se ha dejado ver por El Rocío (Huelva). Además, habría estado con ella en la fiesta de Navidad organizada por su amigo El Turronero.

Siguiendo los datos que maneja la periodista María Eugenia Yagüe, el artista lleva ilusionado un tiempo. «Llevan unas cuantas semanas juntos, es una chica encantadora. Fueron a la fiesta de Navidad de El Turronero, donde no se podían usar los móviles, por eso no nos enteramos, pero a mí me han dicho que están juntos y entusiasmados», ha explicado en el programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco.

La experta en crónica social ha asegurado que Gloria Camila, que estaba presente en la fiesta de El Turronero, le ha confirmado la información. «No se le puede contar nada a María Eugenia», se le ha escuchado decir a la hija de José Ortega Cano. Después se ha soltado y ha compartido su información, confirmando así que Bertín vuelve a tener pareja.

El programa ‘Fiesta’ destapa a la novia de Bertín Osborne. (Foto: Telecinco)

Gloria ha comentado que Sofía, la nueva ilusión de Osborne, es una chica estupenda. «Me parece monísima, guapísima, muy respetuosa y estaba todo el rato con Bertín. De hecho, María Eugenia me ha dicho que en esa comida había prensa y sí, pero antes había amigos y no había móviles». Sus compañeros de Fiesta le han dado la razón y han asegurado que el rumor lleva un tiempo circulando por Andalucía.

Bertín Osborne recupera la ilusión

Ha sido el periodista Luis Rollán el encargado de anunciar la noticia y lo ha hecho desde El Rocío, un escenario con mucho significado para la pareja porque allí actúan con total normalidad. «No es la primera vez que está con esta chica, que su familia es mitad brasileña y mitad holandesa. Tiene 28, ojos verdes y es guapísima y simpatiquísima», ha informado el colaborador.

El programa ‘Fiesta’ destapa a la novia de Bertín Osborne. (Foto: Telecinco)

Más adelante, Rollán ha recalcado: «A mí me dicen que está más feliz que nunca. Él puede hacer lo que le dé la gana y yo me alegro de que esté viviendo un momento bonito». Los tertulianos de Fiesta consideran importante que el entorno de Bertín utilice la palabra «enamorado» porque hace años, después de separarse de Fabiola Martínez, el comunicador afirmó que nunca había experimentado este sentimiento.

Según el programa de Emma García, Sofía trabaja en un concesionario de Marbella (Málaga) y ya conoce a algunos amigos de Bertín, de ahí su asistencia al evento que ha organizado El Turronero en Navidad.

«No sólo ha estado con ella en la fiesta, ha estado con los amigos de Bertín y con toda la naturalidad del mundo ha querido presentarla y ha estado cariñosísimo. Ha estado muy tranquilo sin esconderse. Está viviendo un momento muy bonito. No es amiga, es más. Hacedme caso», recalca Luis Rollán a modo de conclusión.