Semanas después de que Gloria Camila anunciara su ruptura con Álvaro García, la situación sentimental de la hija de Ortega Cano ha vuelto a situarse en el punto de mira. Y es que han surgido unos rumores que la vinculan con un miembro muy cercano al plan Pantoja, concretamente con Manuel Cortés Bollo, el primo de Kiko Rivera. Según ha revelado Anna Gurguí, una de las colaboradoras del programa No somos nadie, el cantante estaría ilusionado con la influencer.

«La persona que nos cuenta esta información me ha dicho que él está de muchas idas y venidas entre Sevilla y Madrid. En uno de esos viajes, cuando Manuel llega a la capital andaluza, realizó una llamada a Gloria. Y le dijo: Cariño, ya estoy en Sevilla», contaba la mencionada.

Cabe destacar que no es la primera vez que Gloria Camila y Manuel Cortés son relacionados públicamente. A principios de este año, tras salir a la luz unas fotografías juntos, las especulaciones sobre que entre ellos existía algo más que una amistad no pararon de crecer. Sin embargo, a los pocos días, se conoció que la hija de Rocío Jurado había comenzado una historia de amor junto al cantante Álvaro García, algo que frenó por completo dicho revuelo. Sin embargo, tras su ruptura con el intérprete, no han tardado en regresar estos rumores que, de ser ciertos, podrían unir a dos grandes clanes de nuestro país. No obstante, por ahora, ni Gloria Camila ni Manuel se han pronunciado al respecto, aunque quien sí ha querido hacerlo ha sido Raquel Bollo.

La reacción de Raquel Bollo

Como no podía ser de otra manera, durante su presencia en el desfile homenaje Victorio & Lucchino, los reporteros preguntaron a Raquel Bollo si le gustaría tener como nuera a Gloria Camila, algo que la colaboradora de televisión no dudó en responder. «Yo me llevo muy bien con Gloria. Me parece una niña maravillosa. Hemos coincidido en muchas cosas de moda, y compartimos a veces plató. Y me parece súper entrañable», comenzaba a decir.

Sin embargo, sobre si tiene o no una relación con su hijo, Raquel ha preferido no pronunciarse en exceso, recalcando que ambos son solteros y libres para hacer lo que quieran. «Que cada una haga lo que quiera con su vida. Ni aunque mi hijo esté mañana con una persona ya es mi nuera. Dejar de poner etiquetas a las cosas. Para ser nuera tienen que tener una relación de tiempo. Ya que se casen o que no se casen es otra historia, pero por lo menos que lleven un tiempo. […] Yo no puedo confirmar nada que yo no sepa, se lo tendréis que preguntar a ellos», sentenciaba, añadiendo que hasta donde ella sabía, tan solo eran amigos y que, en el caso de que hubiera algo que contar, lo tendrían que hacer ellos.

Antes de concluir, Raquel hacía hincapié en que a ella le gustaría «tener como nuera a cualquier persona que respete a su hijo y que le haga feliz». «La persona que él escoja es la persona que él quiera. Le tiene que hacer feliz a él no a mí. Haciéndolo feliz a él, a mí me hace feliz», concluía.