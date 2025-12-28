Esta es la dieta que llevaba Jorge Fernández antes de los 30 para mantener su cuerpo

La dieta de Jorge Fernández ha cambiado bastante a lo largo del tiempo. El presentador es todo un ejemplo de constancia y dedicación, pasando horas enteras en el gimnasio y también cuidando al máximo su alimentación, con una dieta más natural y variada, compuesta por «alimentos de verdad» que satisfacen todas sus necesidades.

Sobre todo, a raíz de los diversos problemas de salud que le ha tocado enfrentar. Y es que el excesivo consumo de atún durante varios años, le provocaba una grava intoxicación por mercurio. Mientras que, posteriormente, la enfermedad de Lyme afectaba de lleno a su capacidad de asimilar los nutrientes y llegaba a perder hasta 13 kilos.

Jorge Fernández. (Foto: Gtres)

Sin embargo, antes de los 30 el presentador seguía una dieta bastante diferente, basada principalmente en arroz y pollo. Algo que ha ido cambiado con el paso del tiempo, optando por un alimentación mucho más natural y con mayor valor nutricional. Un enfoque que cambiaba drásticamente sobre todo a raíz de los problemas de salud que ha sufrido durante los últimos años.

La rutina diaria que sigue Jorge Fernández

Así mismo, Fernández ha compartido la rutina que sigue todos los días y que le permite mantenerse en plena forma. «Nunca trasnocho e intento ir todos los días 30-45 minutos al gimnasio antes de grabar», asegura. De igual modo, el presentador intenta «cenar pronto, acostarse pronto, despertarse pronto, ir al gimnasio». Así, también aprovecha para «hacerse una tortilla, llevársela a la tele y grabar de las 10 de la mañana a las 16 de la tarde», detalla al respecto. Un factor clave en su bienestar.

Jorge Fernández. (Foto: Gtres)

Mientras que, cuando está en Bilbao, procura tener más movimiento e ir al monte. «Me voy con la perrita todos los días que puedo, una pastor australiana», asegura. «A las 7.30 de la mañana para mí es una gozada estar con ella en la naturaleza». Más allá del ejercicio físico, Jorge Fernández también desmiente que siga ninguna dieta. «No me vuelvo loco con la comida. Alimentos de verdad, que nutren y que cubren todas mis necesidades», sostiene. Todo, a raíz de la intoxicación de mercurio que sufrió y que le llevó a cuidar mucho más lo que comía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Fernández (@jorgefdeztv)

Comida sin etiquetas, entrenamiento y menos exigencia

«Comía muchísimo atún, todos los días, como si fuera una rutina… pero no sabía que también tiene mercurio. Adelgacé 12 kilos y no sabía por qué». De ahí, que el consejo principal del presentador sea que «el 90% de tu comida tiene que ser comida de verdad». «Comida sin etiquetas y de un solo ingrediente, priorizando proteínas de calidad, grasas saludables, verduras, frutas y los carbohidratos necesarios para tu actividad deportiva», destaca.

Jorge Fernández y Laura Moure. (Foto: Gtres)

De igual modo, el descanso también sería fundamental, junto con el entrenamiento de fuerza. «Es algo básico y tiene que ver mucho con madurar, con ser un poco menos crítico conmigo mismo, con perdonarme más y con no caer en un perfeccionismo exagerado. Al final, se trata de aprender a encontrar equilibrio».