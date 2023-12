Romina Belluscio, mujer del exfutbolista Guti, ha sido la última famosa en desvelar que sufre la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se produce por la picadura de una garrapata infectada por la bacteria Borrelia. El proceso es bastante complicado porque, tal y como ha destacado la modelo argentina, se trata de una dolencia muy difícil de diagnosticar y afecta a varios órganos y partes del cuerpo. Pero ella no es el único personaje conocido que ha sentido sus síntomas: Avril Lavigne, Justin Bieber, Alec Baldwin, Richard Gere y Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte, han sido algunos rostros VIP que han revelado padecer esta enfermedad.

Jorge Fernández

En el caso de Jorge Fernández, el problema se le complicó porque la enfermedad de Lyme se le juntó con un exceso de mercurio no diagnosticado, lo que le llevó a estar dos años y medio sin saber lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Los síntomas más comunes de esta afección son fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares, la aparición de un sarpullido rojo y dolor de cabeza. Y aunque la mayoría de los pacientes se cura con antibióticos, algunos pueden arrastrar diferentes dolencias varios meses después de contraer el síndrome.

Avril Lavigne

La cantante Avril Lavigne envió un comunicado en 2015 anunciando que padecía esta enfermedad, con la que se sintió estar al borde de la muerte. «Me sentía como si no pudiera respirar, hablar ni moverme. Había momentos en los que no me podía duchar durante una semana porque no me podía mantener en pie», explicó la artista, que luchó contra la muerte durante dos años. «Acepté la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Sentía como si me estuviera ahogando», confesó. Tras recuperarse, creó una fundación para concienciar sobre esta enfermedad.

Richard Gere

El actor de Hollywood Richard Gere fue diagnosticado en 1999, lo que le llevó a atrasar el rodaje de Otoño en Nueva York al año siguiente. «Es terrible. En horas, apenas podía levantar mi cabeza de la almohada. Sentí que la vida se me escapaba lentamente», declaró a la revista ¡Hola! tras recuperarse de la enfermedad de Lyme. Sensaciones muy parecidas que también pasaron Bella Hadid, Ben Stiller, Shania Twain, Thalía, Ashley Olsen e incluso el ex presidente de Estador Unidos, George W. Bush.

Alec Baldwin

En 2017, el actor Alec Baldwin desveló que llevaba cinco años padeciendo los síntomas de la enfermedad de Lyme con unas duras palabas. «Pensé que no iba a vivir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto», dijo sobre la primera vez que sintió los efectos de este síndrome.

Justin Bieber

El cantante Justin Bieber utilizaba sus redes sociales en enero de 2020 para anunciar a sus seguidores que padecía la enfermedad de Lyme. Este comunicado llegaba después de numerosas críticas por su aspecto físico. Además, el artista se vio obligado a cancelar varios conciertos para poder recuperarse, ya que esta dolencia se le juntó con un grave caso de mononucleosis crónica. «Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca», destacó.