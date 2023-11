Romina Belluscio da detalles de su lucha contra la enfermedad de Lyme y pide «más investigación»

Romina Belluscio, modelo y presentadora, es uno de los rostros más reconocidos de nuestra crónica social y ha aprovechado su repercusión en los medios para dar voz a una enfermedad silenciosa. Romina lleva luchando desde hace dos años contra este problema de salud y considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante y explicar de qué se trata. Padece la enfermedad de Lyme y esta anomalía le ha llevado a vivir una situación personal muy poco agradable que ha querido compartir con su público.

“Siempre pensamos el ‘esa enfermedad no existe’ o eso no me va a pasar hasta que, en efecto, existe y pasa. Me remonto a hace tres años, cuando empezaron los primeros síntomas de esta enfermedad poco conocida en España, la enfermedad de Lyme”, ha comenzado explicando la presentadora», empieza diciendo en la publicación que ha compartido en sus redes sociales. Más adelante explica que estuvo visitando médicos durante mucho tiempo. Le ingresaban en un hospital y en otro, pero ninguna especialista terminaba de encontrar las respuestas necesarias.

Romina Belluscio se sincera sobre su enfermedad

Romina Belluscio en el hospital / Instagram

Romina Belluscio es consciente de que esta anomalía médica necesita tener más presencia en los medios. Sus efectos secundarios son muy potentes. Por ejemplo, ella ha tenido: «fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarme, ansiedad, insomnio, estatus migrañosos, dolor articular, debilidad muscular e intolerancias alimenticias». Tan prudente como siempre, la comunicadora ha compartido la noticia desde el máximo respeto y con la mejor de las intenciones.

Romina ha recalcado que este proceso se desarrolla a raíz de la picadura de una garrapata. Según su punto de vista, la sociedad no se toma demasiado en serio este problema y por eso ha dado tantos detalles. «Se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia y es una enfermedad multisistémica», recalca.

La sinceridad de Romina: «Mi salud cayó en picado»

Romina Belluscio durante uno de sus ingresos / Instagram

Romina Belluscio está casada con Guti, a quien ha querido agradecerle el apoyo que le ha dado durante todo este tiempo. Ha sido un proceso muy lento que ha generado consecuencias muy negativas, pero afortunadamente ha logrado dejarlo atrás gracias a que empezó a solucionarlo a tiempo.

«Durante dos años visité docenas de médicos por toda España, sin conseguir diagnóstico alguno. En ese tiempo mi salud cayó en picado, las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago, dejando mi sistema inmunológico a cero y creándome muchas coinfecciones, hasta el punto de pasar días sin poder levantarme de la cama a causa de los intensos dolores y cuando lo conseguía necesitaba treinta minutos para ponerme de pie», escribe en una publicación que ya se ha hecho viral.

Romina, muy agradecida con su familia

Romina Belluscio paseando / GTRES

Romina Belluscio ha mandado un mensaje de agradecimiento a sus seres queridos porque gracias a ellos nunca se ha sentido sola. Sobre todo se ha detenido al hablar de su marido, quien ha sido su gran aliado en esta batalla. «Gracias por no soltarme nunca de la mano», le dice: Y añade: «a mis hijos, por su amor y comprensión y a mi familia, por estar siempre cerca».

La modelo ha pedido «más investigación» para que nadie vuelva a pasar por el tormento al que ella se ha enfrentado. Considera que es la única forma de luchar contra la enfermedad de Lyme y no ha tenido más remedio que compartir su diagnóstico para que este problema gane repercusión.