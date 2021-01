Romina Belluscio y Guti dan la bienvenida a su segundo hijo

Romina Belluscio y José María Gutiérrez, Guti, están de enhorabuena. La pareja ha dado la bienvenida a su segundo hijo en común. Un bebé que se ha convertido en el mejor regalo para toda la familia, pero de una manera muy especial para Enzo, el hijo mayor de la pareja. Y es que el pequeño ha nacido el mismo día que su hermano celebraba su octavo cumpleaños. Sin duda una fecha inolvidable, y por partida doble, para todos. Ha sido la feliz mamá quien ha compartido la noticia con sus casi 75.000 seguidores de Instagram con una bonita imagen en la que aparece Enzo mirando embelesado al recién nacido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romina Belluscio 🇦🇷 & 🇪🇸 (@rominabelluscio1)

«Ayer llegó a nuestras vidas…lo bueno se hace esperar, en ocasiones durante años como tú!», comienza el mensaje escrito por la argentina. «Romero Gutiérrez Belluscio 3.950 kg, 53,5 cm llenos de amor. Guti, a veces los sueños se hacen realidad!!!! Gracias Dios!», continúa diciendo. Y termina agradeciendo al equipo de profesionales que le ha atendido en el parto. «Mil gracias a todo el equipo de Bmum Madrid, fue una maravilla compartir esta experiencia con vosotros».

Los especialistas de Bmum están trabajando a destajo gracias a nuestras celebs, que han decidido ponerse en sus manos para traer a sus bebés al mundo. Y estos últimos meses han sido un no parar: María Pombo, Sandra Gago y ahora Romina Belluscio, han sido los tres últimos rostros conocidos que han dado a luz gracias a sus especialistas.

El segundo bebé en común de Romina Belluscio y Guti llega en un momento dulce para ellos, pero también bajo la sombra de la polémica. Todo gracias al proceder irresponsable de la hija mayor del exfutbolista. Zayra se ha visto envuelta en varios escándalos en las últimas semanas al saltarse las restricciones sanitarias antiCOVID. La primera fue cuando decidió celebrar su 20 cumpleaños, el sábado19 de diciembre -4 días después de su onomástica-, con una multitudinaria fiesta en su casa, donde no existió distancia de seguridad, en la que nadie llevó mascarilla y que terminó pasado el toque de queda. Una celebración que además levantó ampollas porque muchos de sus asistentes compartieron imágenes del sarao con la frase «nos encantan las plandemias». La joven pidió disculpas, pero días después volvió a repetir la misma actitud aunque en esta ocasión fue en una discoteca de la capital.

Según admitió hace un año Arantxa de Benito, la relación entre Zayra y su padre era difícil. Y relataba un episodio en el que, al parecer, el deportista había dejado plantada a su hija mayor de cara a unas vacaciones, explicando que no se había llevado a la niña por ser «más conflictiva» que su hermano Aitor. No contenta con eso, la presentadora además afirmó que su exmarido cumplía con sus obligaciones de padre con sus hijos mayores «hasta que llegó Romina», admitiendo que se había sentido sola en lo que respecta a la educación de sus hijos. Pero el testimonio de la presentadora se dio de bruces con la defensa a ultranza que en aquel momento hizo Kiko Matamoros de quien fuera centrocampista del Real Madrid y que contradecía lo que acababa de contar.

«No me gusta nada lo que ha hecho, lo fácil es el tiro al blanco, sobre todo porque sabe que el blanco no le va a contestar públicamente», decía el colaborador que ha tenido una gran amistad con la expareja. «José no era un padre distante ni muchísimo menos. Evidentemente, un futbolista viaja mucho, está muchas veces fuera, pero cuando estaban aquí hacían la misma vida los dos». Y terminaba afirmando que en ausencia de ambos progenitores, quien se quedaba con los niños era la madre de Arantxa. «Se quedaba con ellos quien se ha quedado siempre toda la vida». Lo cierto es que Zayra sí felicitaba a su hermano Enzo publicando una imagen en sus stories con un tierno mensaje: «Muchísimas felicidades mi pequeño, ya son 8 años de vida a tu lado y no te puedo amar más».