Zayra Gutiérrez, hija de Guti, se disculpa tras su polémica fiesta de cumpleaños

Zayra Gutiérrez ha vivido en su piel la cara más amarga de la fama, esa que hasta hace escasas horas no tenía. La hija de José María Gutiérrez ‘Guti’ y Arantxa de Benito se ha visto envuelta en una fuerte polémica a raíz de la celebración de su 20 cumpleaños. La joven organizó una fiesta a la que acudieron muchos amigos y en la que no se guardaba ninguna medida sanitaria ni restrictiva propias de la pandemia por COVID-19. Exceso de aforo, sin distancia social, quebrantar el toque de queda y ni una sola mascarilla. Y no solo eso sino que Zayra presumió en redes sociales de ello. Todo un despropósito en forma de fiesta de cumpleaños que le ha servido para duramente criticada.

Ayer, Zaya Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, celebraba su cumpleaños tal que así. pic.twitter.com/KkYSedqJrC — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) December 20, 2020

Con el paso de las horas y a tenor del revuelo organizado, la hija de Guti ha sido consciente del flagrante error cometido y por ello ha querido pedir disculpas. Lo ha hecho ante los micrófonos de la agencia de prensa Gtres, donde se ha mostrado tremendamente afectada: «Tengo que pedir perdón porque es verdad que es una irresponsabilidad en los tiempos que estamos. Quiero también dejar claro que los titulares que han salido de «me encanta la plandemia» y «freecovid» eso no lo he puesto yo, lo ha puesto Maxi, que es el que ha subido todo a sus redes sociales y es verdad que fuimos más de seis, es una irresponsabilidad, soy una niña de 20 años y a lo mejor no soy consciente de la situación que estamos viviendo ahora mismo y lo único que puedo decir es perdón, no me puedo excusar de otra manera».

Zayra Gutiérrez también ha desmentido que la ya famosa fiesta fuera organizada en casa de su madre. Asimismo, también se había especulado con que estuvieran invitados rostros famosos como el de Dulceida: «Es mentira, no había famosos. Dulceida está en Barcelona que es donde vive, con su mujer. Yo no la conozco, no tengo relación con ella», ha explicado la hija de Arantxa de Benito.

Si hay algo que le consuela en estos duros momentos que está viviendo es que tiene el férreo apoyo de sus padres: «Yo lo estoy llevando mal, esto no es algo que agrade a ninguno de la familia y más a mí que soy la más perjudicada, que están hablando de mi cumpleaños, pero también tengo el apoyo siempre de mi familia y con eso también me quedo». Como deseo para el 2021, Zayra ha pedido que «mis amigos estén a mi lado, que a nadie le pase nada y que salgamos rápido de todo esto».

La joven sabe que ha cometido una torpeza importante y ha vivido en primera persona comentarios muy dolorosos, sobre todo en redes sociales. Insultos, faltas de respeto y demás voces críticas que la han llenado de tristeza. En su cuenta de Instagram se puede apreciar que Zayra está haciendo sus primeros pinitos en el arte de ser ‘influencer’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zay Gutierrez De Benito (@zayragutierrezd__)

Quienes no se han pronunciado en esta polémica han sido sus padres, al menos a través de sus redes sociales. Ni Guti ni Arantxa de Benito han creído conveniente salir a defender a su hija en Instagram o Twitter. Dicen que los trapos sucios se lavan en casa y seguro que han solucionado este conflicto de puertas para adentro. Para Zayra Gutiérrez es la primera gran polémica, algo esto último de lo que su padre sabe bastante, sobre todo en su época como jugador del Real Madrid.