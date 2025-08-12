Pepa Astolfi se suma al universo Flabelus: ficha como directora creativa

Fundada en plena pandemia, en el año 2020 por Beatriz de los Mozos, un lustro después Flabelus se ha convertido en una de las marcas de calzado made in Spain con más relevancia, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Lo que comenzó como un proyecto personal para crear un calzado cómodo y elegante inspirado en las venecianas italianas, pero adaptado a las necesidades de su fundadora, se ha convertido en una marca internacional que ha conquistado a celebridades, royals y amantes de la moda.

En apenas cinco años ha pasado de ser una emocionante idea a tener presencia en más de 40 países, además de fábrica propia en Elche. Ahora ha incorporado un nuevo rostro a su equipo. Se trata de Pepa Astolfi quien va a ejercer como directora creativa del proyecto de ready-to-wear de Flabelus, con colecciones de moda femenina completas que van a estar disponibles próximamente.

Pepa Astolfi se suma al universo mágico de Flabelus tras haber sido directora ejecutiva de B.A.G by Blanca Astolfi. «La incorporación de Pepa Astolfi supone un paso natural: ella tiene esa capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraordinario, justo como Flabelus», ha explicado Beatriz de los Mozos, fundadora y consejera delegada de la marca. La unión de la visión de ambas ayudará a llevar la identidad de la marca más allá del calzado, creando un ecosistema completo.

Por el momento, Flabelus centra su actividad fundamentalmente en el calzado, con colecciones para mujer, para hombre y para niños. También tiene una línea de hogar y algunas propuestas de moda femenina con vestidos, chaquetas y accesorios, pero limitada. La incorporación de Blanca Astolfi permitirá expandir estas líneas y se espera que la primera colección se presente en los próximos meses. Una colección que apostará por la producción sostenible, la moda consciente y la artesanía, sin perder de vista la vocación internacional.

Astolfi cuenta con una dilatada carrera en el mundo de la moda. Además de fundar su propia marca junto a sus hermanas, ha podido vestir a figuras tan destacadas del panorama nacional como Sofía Palazuelo o Eugenia Martínez de Irujo.

Proceso de expansión

El fichaje de Pepa Astolfi se produce en un gran momento para la marca. Hace pocas semanas, Flabelus inauguró una nueva tienda en el centro de Madrid, en la calle Serrano. Un local de más de 200 metros cuadrados que se suma a las otras dos que ya tiene en la capital. La tienda está inspirada en el cine de Wes Anderson.

Además, la marca va a abrir otra tienda permanente en Estados Unidos, en pleno Soho de Nueva York. Flabelus ya tenía una tienda efímera en Southampton, que estará en funcionamiento hasta el mes de octubre. Al margen de Estados Unidos, el otro mercado emergente para la firma es América Latina, con puntos de venta en diferentes zonas de México.