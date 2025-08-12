De su inesperada ruptura a volver a ser una familia unida: el año más intenso de Morata y Alice Campello

Se cumple un año desde que Alice Campello y Álvaro Morata dejaron boquiabiertos a propios y extraños tras anunciar su ruptura. Fue el pasado 12 de agosto de 2024 cuando la pareja explicó en sus redes sociales que habían decidido tomar caminos por separado «por incomprensiones continuas que poco a poco fueron desgastando la relación». Al mismo tiempo, pidieron respeto y empatía por la decisión dolorosa que acababan de tomar, la cual aseguraban que no estaba relacionada con terceras personas, a pesar de los rumores que empezaron a circular al respecto. Así, estuvieron cinco meses llevando vidas distanciadas hasta que en enero de 2025 dieron una segunda oportunidad a su historia de amor, la cual, a día de hoy, continúa avanzando por buen camino.

Después del parón que hicieron en su matrimonio, el futbolista y la italiana han continuado consolidando su imagen de familia unida, aunque lo cierto es que los últimos meses no han sido del todo fáciles para ellos. De hecho, podrían definirse como intensos, ya que se han tenido que enfrentar a diversas dificultades que les han hecho estallar públicamente en diferentes ocasiones.

Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, Alice Campello denunció en las redes sociales que tanto ella como Álvaro y sus cuatro hijos en común estaban recibiendo graves insultos y amenazas de muerte a raíz del fallo del futbolista en el penalti decisivo que lanzó en la semifinal de la UEFA Nations League, el cual otorgó la victoria a Portugal y, en consecuencia, la derrota a España. Una situación que reabrió un debate social sobre el odio que había implantado en el universo 2.0. «Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida. Por favor, tener respeto y dejar ya de ser tan malas personas», escribió la modelo en su perfil de Instagram.

Ese mismo mes, concretamente el día 17, se estrenó el documental No sabes quién soy, un proyecto audiovisual en el que el delantero dejó al descubierto su faceta más personal, desvelando los conflictos internos a los que tuvo que enfrentarse (como la ruptura con la madre de sus hijos o la depresión que padecía) mientras levantaba la copa de la Eurocopa en 2024 como capitán de la selección española. Como no podía ser de otra manera, el guion y la narrativa de este documental volvieron a situar en el foco mediático al futbolista y a su mujer.

Pero esto no ha sido todo. Y es que, en medio de todo el revuelo de su separación y su posterior reconciliación, Alice Campello también se ha visto obligada a pasar por quirófano. Un revés de salud que le impidió estar celebrando junto a Álvaro y el que por aquel entonces era su equipo, Galatasaray, un nuevo triunfo. Su ausencia generó todo tipo de especulaciones y, para zanjarlas, la italiana contó que había tenido que ser operada de urgencia y que «todavía no se sentía bien como para estar presente» en ese tipo de eventos. «Me operaron en Nueva York y tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar en silla de ruedas para que tomara aire (…). Gracias a Dios no es nada grave», concluía.

El último varapalo de Álvaro Morata

En las últimas horas, prácticamente coincidiendo con el mismo día en el que la pareja anunció su ruptura, Álvaro Morata ha vuelto a ser noticia, aunque en esta ocasión, por su trayectoria futbolística. Y es que ha trascendido que deja de formar parte del Galatasaray, el equipo de Estambul para el que ha jugado en el último año. Una nueva situación que sitúa el futuro del madrileño y el de su familia en una gran incógnita.