Alice Campello ha reaparecido en las últimas horas en redes sociales para contar que en los últimos días ha tenido un percance de salud por el que ha tenido que pasar por quirófano. Debido a su ausencia en el estadio del Galatasaray, Turquía, -el equipo en el que juega su marido, Álvaro Morata-, la empresaria ha querido zanjar con las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ellos y ha explicado que la razón por la que no ha podido acompañar en esta ocasión al padre de sus hijos ha sido por motivos médicos y no personales.

El comunicado de Alice Campello sobre su estado de salud

Alice Campello y Álvaro Morata son una de las parejas más queridas en el mundo del fútbol. La italiana y el español siempre han presumido de una relación idílica en redes sociales y de la familia que han formado con sus cuatro hijos menores de edad. Sin embargo, el pasado verano el mito se rompió para muchos ya que el matrimonio comunicó su separación in extremis. Una noticia que nadie esperó pues solo días antes habían compartido en sus perfiles sociales momentos juntos y con los pequeños de la casa.

Alice Campello y Álvaro Morata por las calles de Madrid. (FOTO: GTRES)

Tras varios meses separados, y antes de que terminara el 2024, la empresaria y el futbolista acercaron posturas por el bienestar de sus cuatro hijos en común, su máxima prioridad en todo momento. Fue entonces cuando se dieron cuenta que se habían precipitado con la decisión de separarse y decidieron darse una nueva oportunidad en su relación, que ha requerido de mucha comunicación y terapia.

Poco tiempo antes de que Campello y Morata confirmaran su reconciliación, el futbolista fue cedido a un equipo de Turquía -en el que juega actualmente-. Por su parte, la italiana se mudó a su país natal para que sus hijos disfrutaran también de su padre, que tras su separación firmó con el Milán -donde estuvo unos meses-. Con el tiempo, y tras anunciar su segunda oportunidad-, ha sido habitual ver a Alice con sus hijos en el estadio del Galatasaray. Es por ello que ha sido extraño no verla en el último triunfo de su marido, por lo que se ha visto obligada a lanzar un comunicado en redes para explicar el motivo de su ausencia.

Alice Campello comparte una videollamada con Álvaro Morata. (FOTO: REDES SOCIALES)

«Ahora mismo en Estambul están celebrando otro título de Álvaro y del Galatasaray y me hubiera gustado estar allí… Pero me operaron hace poco (nada grave) y todavía no me siento tan bien como me hubiera gustado y lamentablemente no puedo estar presente», ha dicho junto a una imagen de una videollamada con Morata.

Finalmente, ha explicado que se ha visto obligada a pasar por quirófano y que afortunadamente todo ha salido bien. «Me operaron en Nueva York y tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar en silla de ruedas para que tomara aire (…). Gracias a Dios no es nada grave», ha zanjado.