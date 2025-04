La conexión de María Pombo con Alice Campello va mucho más allá de su pasado con Álvaro Morata, ex novio de la madrileña y actual marido de la italiana. Ambas son influencers, empresarias y dos referencias en moda y belleza.

Aunque a lo largo de los años, sobre todo desde que saliera a la luz la historia de amor del ex jugador del Atlético del Madrid con la actual madre de sus cuatro hijos, los usuarios de redes mayoritariamente hayan tratado de compararlas o incluso enfrentarlas muchas veces, la realidad es que ambas mantienen una relación, no solo cordial, si no empresarial.

La conexión profesional entre María Pombo y Alice Campello

Hace aproximadamente un año que María Pombo se desvinculó profesionalmente de Soy Olivia, la agencia que le representó durante sus comienzos en redes sociales. Sin embargo, la madrileña apostó por formar parte del equipo de Vertical, que actualmente lleva su representación, su comunicación y su imagen. Una agencia tres sesenta de la que forman parte diversos perfiles además de influencers, como el de los hermanos Márquez o Juan Antonio Bayona, director de cine.

A comienzos del pasado curso, en septiembre del 2024, Vertical sorprendió con el fichaje de María Martín de Pozuelo, una influencer española cuyos seguidores crecen como la espuma cada día debido a sus originales vídeos de moda y de belleza. Tal fue su repercusión en escasos meses que incluso muchos usuarios del universo 2.0 la comparan con el éxito de María Pombo.

El regalo que la empresa de cosmética de Alice Campello le ha mandado a María Martín de Pozuelo, que forma parte de la agencia de María Pombo, le ha mandado por su cumpleaños. (FOTO: REDES SOCIALES)

Fue precisamente en su documental familiar donde Pombo mostró que estuvo completamente inmersa en el fichaje de Martín de Pozuelo e incluso la acompañó en sus primeros reportajes en revistas del papel couché para que diera el salto a un público distinto al de redes.

Debido al engagement y la repercusión de María Martín de Pozuelo en el público juvenil, muchas marcas han apostado por la creadora de contenidos como imagen, como Masqmai, la empresa de cosméticos que fundó Alice Campello y de la que forma parte a día de hoy. Con motivo del cumpleaños de la joven, la mujer de Morata ha tenido un detalle con la influencer y mandarle un ramo de flores en el que le agradece formar parte de la familia de Masqmai.

Una prueba que demuestra que Vertical, la agencia en la que trabaja María Pombo (que además de ser representada, forma parte del equipo a la hora de tomar decisiones que repercuten a otros perfiles de la agencia) trabaja mano a mano con la empresa de Campello y que demuestra la conexión profesional entre Pombo y Campello más allá de ser la ex y la pareja, respectivamente, de Álvaro Morata o dos mujeres muy reconocidas en redes sociales.