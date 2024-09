María Pombo da el testimonio más esperado sobre la ruptura de Morata y Alice Campello

Fue el pasado 12 de agosto cuando Alice Campello y Álvaro Morata confirmaron el fin de su matrimonio. La noticia sorprendió a toda España y, como no podía ser de otra manera, los pasos de la italiana y el futbolista se han convertido en noticia constante con el fin de averiguar el motivo que ha propiciado esta ruptura. Sin embargo, en medio de todo el huracán mediático, había una opinión que hasta ahora no había trascendido y que generaba un gran interés: la de María Pombo. La influencer mantuvo una relación sentimental de dos años con el jugador de la Selección Española y en su última aparición pública ha decidido pronunciarse sobre la situación en la que se encuentra actualmente su ex pareja.

«Es un tema que creo que no puedo opinar porque no es mi tema. Y sobre todo porque será un tema muy duro para ellos», comenzaba a decir durante la presentación de la firma Pedro del Hierro durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Continuaba asegurando que les deseaba todo lo mejor a los dos en esta nueva etapa de su vida e insistía en que su postura no creía que fuera solucionar a nada: «Que esté aquí la ex novia hablando del tema creo que no suma nada bueno», sentenciaba.

María Pombo en la presentación de la firma Pedro del Hierro durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, antes de concluir, empatizó con la situación: «Supongo que será muy duro un matrimonio que se quiere y que están enamorados… Tomar esa decisión debe ser muy duro», manifestó. En ese momento los reporteros quisieron preguntar por la madre del futbolista y María, de una manera tajante, explicó que «no quería meterse en esos jardines». Acto seguido se marchó.

La relación de Álvaro Morata y María Pombo

Aunque no son muchos los datos que se conocen, lo cierto es que la influencer ha contado en más de una ocasión lo traumática que fue su ruptura con Morata. Estuvieron juntos de 2013 a 2015 y aunque parecía que tenían todo a su favor para compartir el resto de su vida juntos, finalmente se dieron cuenta de que no eran compatibles.

María Pombo y Álvaro Morata en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estaba muy enamorada. Bueno, no sé si enamorada u obsesionada. Era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en las revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste», recordó la hermana pequeña de las Pombo en el programa Mi casa es la tuya. En este mismo espacio televisivo, María también confesó que su ruptura con el futbolista supuso un duro golpe para su trayectoria en las redes sociales: «Cuando estaba con él tenía 30.000 seguidores. Cuando lo dejamos, me bajaron de golpe y me quedé con 15.000. La gente me odió y se cabrearon», explicó.

Felizmente casada con Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano en la presentación de la firma Pedro del Hierro durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de su pasado sentimental con Morata, María también ha hablado durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week de su actual matrimonio. Se casó con Pablo Castellano en 2019 y dentro de cinco años cumplirán una década como marido y mujer, un momento que tiene pensado celebrar por todo lo alto: «Volveremos a casarnos seguro porque a mi me hace mucha ilusión. Además, creo que diez años de casados ahora, en la época en la que vivimos, es digno de celebrar», confesaba.