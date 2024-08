Álvaro Morata, tras su ruptura con Alice Campello: "Estoy destrozado, he huido de España"

Álvaro Morata y Alice Campello se casaron el 17 de junio de 2017 y hasta hace unos días todo el mundo pensaba que su matrimonio era idílico. Después del triunfo del futbolista en la Eurocopa, la ahora ex pareja emprendió una aventura para disfrutar de la temporada estival. Lamentablemente están siendo unas vacacionales amargas porque ambos han confirmado su separación.

Este sábado 17 de agosto ha sucedido algo importante: el jugador ha dado unas declaraciones para explicar cómo se encuentra. Está muy afectado y no puede con la presión del público, por eso ha decidido alejarse de nuestro país y tomar distancia. «Estoy destrozado», le ha confesado Álvaro al periodista Javier de Hoyos. «He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas. No solo en la prensa del corazón también en la deportiva».

Álvaro Morata se emociona en un partido. (Foto:Gtres)

Una vez más, Morata ha dado la cara por la madre de sus hijos, asegurando que ella no es el problema. Lo único que ha pasado es que ambos se han dado cuenta de que tenían prioridades distintas, pero se siguen queriendo y respetando. Eso sí, no tiene intención de darse una segunda oportunidad y es algo que ha aclarado para evitar especulaciones que puedan hacer daño a los pequeños de la casa.

Álvaro Morata no quiere volver con Alice Campello

El futbolista ha dado unas declaraciones importantes, pues por fin ha quedado claro que entre él y Alice no hay ningún tipo de tensión. Al contrario, están unidos porque solo ellos saben la verdad y son conscientes de que dentro de su matrimonio no ha habido ningún episodio oscuro.

«Me ha negado que haya una reconciliación», explica Javier de Hoyos en D Corazón, un espacio de TVE. «Él me dice que ha sido una decisión que han tomado los dos porque en los últimos tiempos las discusiones eran continuas y que ambos tenían una cosa clara, que no querían que sus hijos vieran a una pareja enfrentada todos los días, que preferían cortar la relación y empezar desde ahí».

Alice Campelo y Álvaro Morata en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que la noticia ha estallado hace poco, lo cierto es que la separación viene de lejos. «Me ha dicho que aunque la ruptura salió este lunes, ya lo habían dejado hace dos semanas. ‘Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias’, me ha contado», declara el colaborador de Jordi González.

El futbolista no se quitará el tatuaje de Alice Campello

Durante su relación, Álvaro Morata y Alice Campello mostraron su amor de una forma especial. Ambos se hicieron tatuajes para recordar lo mucho que se querían y el futbolista se dibujó en la piel el rostro de Campello. No se arrepiente y ha asegurado que no tiene intención de dar marcha atrás.

Álvaro Morata y Alice Campello. (Foto: Gtres)

«Me ha dicho que ni de broma se quita el rostro de Alice, me ha recalcado que es la mujer más importante de su vida», ha comentado Javier de Hoyos.

Álvaro se ha sincerado con el periodista. Ha mostrado su versión más humana y ha declarado: «Yo lo tengo muy claro que la relación está terminada. Otra cosa es que tenemos muy buena relación por nuestros cuatro hijos». Lo primordial para él es su familia, por eso no está dispuesto a hacer nada que pueda perjudicar a su ex mujer.