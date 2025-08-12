El de Georgina no es el único: los anillos de compromiso más caros de la historia

Nadie habla de otra cosa. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han comprometido, según presumía la influencer en sus redes sociales. Así, ahora luce en su dedo anular un espectacular diamante de más de 20 quilates y cuyo valor podría rondar los 7 millones de euros. De hecho, ha pasado a encabezar el ranking de los anillos de compromiso más caros de la historia, tan solo superada por otras famosas como Elizabeth Taylor o Grace Kelly. A continuación, pasamos a enumerar cuáles son los anillos de compromiso más caros de la historia.

En el caso de Liz Taylor, la famosa actriz de los ojos violetas pasaba por el altar hasta en ocho ocasiones, recibiendo de Richard Burton, –el que fuese su gran amor–, una impresionante sortija de diamantes de 33 quilates y que alcanzó la friolera de 9 millones de dólares en una subasta. Para Taylor, este regalo no solo fue una muestra de amor, sino también un símbolo de la generosidad y la devoción que Burton sentía hacia ella. De hecho, se convirtió en uno de los tesoros más preciados de la actriz.

Beyoncé tampoco se quedaría atrás, ya que luce en su mano derecha un diseño de Lorraine Schwartz con un diamante de corte esmeralda de 18 quilates, y con un valor estimado de 5 millones de dólares. De hecho, en su momento se colaba en el top cinco de los anillos de pedida más caros por el tamaño y pureza de la piedra. Mientras que la tenista Anna Kournikova, esposa de Enrique Iglesias, deslumbra con un impresionante diamante rosa de 11 quilates y talla pera valorado en más de 6 millones.

Kim Kardashian también es un claro ejemplo del lujo desmedido, con un diamante de talla oval de 40 quilates, y con un valor estimado entre 10 y 12 millones de dólares. Una pieza ideal para dedos más cortos, aunque el corte y la calidad siempre influyen mucho en el precio final.

También podemos destacar a Mariah Carey, quien a pesar de que nunca llegó a pasar por el altar, sí que lució con orgullo la esmeralda de 35 quilates que le regalaba James Packer, y con un valor que se aproxima a los 10 millones de dólares.

Sin embargo, el primer puesto sigue siendo para Grace Kelly y su legendario diamante Cartier de 10 quilates, considerado como uno de los anillos más icónicos de la historia y con un precio de 38 millones dólares. De hecho, llegaba a lucirlo con orgullo en una de las últimas películas que protagonizó en 1956 y dirigida por Charles Walters: Alta sociedad.

Ahora, Georgina Rodríguez se ha sumado a esta espectacular lista tras haberse comprometido con Cristiano. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía emocionada en una publicación que ha dado la vuelta al mundo y ya cuenta con más de 10 millones de «me gusta».