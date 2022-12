No es fácil acumular más de 70 años al máximo nivel en una profesión y mucho menos en una industria tan competida como la cinematográfica. Pero Elizabeth Taylor es una de ellas. La malograda actriz fue una de las actrices más importantes del siglo XX en todo el planeta y aunque hayan pasado más de once años de su muerte se sigue hablando de ella. Ahora, por un motivo de peso ya que se ha publicado la que es su primera biografía autorizada.

La inolvidable intérprete de Cleopatra murió a los 79 años pero dejó un legado artístico imborrable. Y si nutrida fue su aportación al cine, más agitada todavía fue su vida personal. Siete maridos, ocho matrimonios, cuatro hijos y once nietos. Esa fue la nómina que dejó a su marcha una mujer cuya vida privada interesaba muchísimo y que se tuvo que acostumbrar a vivir continuamente en el foco mediático: «Soy de dominio público. He sido de dominio público desde que tengo nueve años. Te acostumbras»; dijo en una entrevista con The New York Times, en 2002.

Hasta ahora existía la creencia de que ya había trascendido acerca de Elizabeth Taylor, pero Kate Andersen Brower ha querido demostrar que no era así. ¿Cómo? Siendo la biógrafa autorizada de Taylor para descubrir de una vez por todas sus secretos. El objetivo no era otro que «poder pasar por su vida, leer sus pensamientos internos y descubrir cómo estaba trabajando psicológicamente en las cosas que le sucedían todo el tiempo. Y también lo empática que era con otras personas, cómo luchó por ser una madre trabajadora de cuatro hijos, luchó por amor… Creo que había mucho más en ella de lo que podíamos ver», ha dicho la escritora a People.

La base de este libro biográfico se sustenta en más de 250 testimonios de gente muy cercana a ella. Entre ellos, destacan Demi Moore, Carol Burnett o Colin Farrell, así como a los cuatro hijos de la actriz y algunas de sus parejas: los actores George Hamilton y Robert Wagner, y a su último marido, el senador John Warner, fallecido no hace mucho, en mayo de 2021.

Uno de los episodios más truculentos fue el que Elizabeth Taylor vivió junto al violento Eddie Fisher. La biografía muestra algunas declaraciones que le profirió a la actriz: «No te preocupes, eres demasiado guapa para matarte». Andersen Brower comenta que «Elizabeth contó que estar casada con él era como un suicidio lento, así que necesitaba irse. Salió de estas situaciones abusivas a lo largo de toda su vida, pero creo que lo que pasa con ella es que siempre pensó que estaba mejor cuando estaba casada», explica.

La adicción a las drogas de Elizabeth Taylor

Como otras muchas estrellas, Elizabeth cayó en las drogas para calmar su ansiedad. En el libro se explica a través de su hijo, Chris Wilding, cómo la actriz era adicta a un opioide llamado Demerol, que se administraba por vía intravenosa: «Su hijo contó que Elizabeth tenía la mirada completamente vacía mientras le entregaba una jeringa para que él le administrase la dosis», dice la autora.

Mucha polémica levantó también su relación con el actor irlandés Colin Farrell, 44 años menor que ella. La poesía les unió ya que él la visitó cuando se encontraba en el hospital para obsequiarla con una copia de la poesía de Yeats. Unos años más tarde, el propio Farrell habló así de esta relación con Ellen DeGeneres: «Ese fue el comienzo de un año y medio o dos años de lo que fue una relación genial. Fue algo así como la última relación romántica que tuve, que nunca se consumó»