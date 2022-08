De Ellen DeGeneres a Robert De Niro: Hollywood llora la trágica muerte de Anne Heche

El panorama hollywoodiense está de luto. Y no es para menos. Era durante el pasado viernes, 12 de agosto, cuando Anne Heche fallecía a los 53 años a consecuencia de una grave lesión cerebral en un accidente automovilístico ocurrido el 5 de agosto en Los Ángeles, California, en el que recientemente pudo saberse que la actriz había consumido cocaína.

Como no podía ser de otra manera, cada vez son más los rostros conocidos que han hecho uso de sus redes sociales para llorar esta triste pérdida, entre ellos, el de Ellen DeGeneres. La presentadora fue pareja de la artista allá por los años 90, cuando sus respectivas carreras estaban viviendo su máximo esplendor, razón por la que no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras: “Hoy es un día triste. Envío a sus hijos, familia y amigos todo mi amor”, sentencia. Y es que, unos de los mayores afectados por esta muerte serían los hijos de Anne, razón por la que el mayor, rompía su silencio para compartir con sus seguidores un mensaje cargado de emociones: “Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna”, rogaba, admitiendo sentir gran pena por lo sucedido, aunque dejando entrever que ahora su progenitora yace en un lugar mejor: “Durante esos seis días, miles de amigos, familiares y fans me dieron a conocer sus corazones. Estoy agradecido por su amor, como lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrasta, Alexi, quienes continúan siendo mi soporte durante este tiempo”, zanjaba, dando las gracias por todo el apoyo recibido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carrie Ann Inaba (@carrieanninaba)

Tampoco han tardado en llegar las reacciones por parte de algunos compañeros de profesión de Heche, como es el caso de Robert De Niro, que ha coincidido con la fallecida en alguna que otra ocasión laboral: “Estoy muy triste por la noticia del trágico fallecimiento de Anne Heche. Era una actriz maravillosa y disfruté muchísimo trabajar con ella en Wag the dog”, apuntaba. Por otro lado, la jueza de Dancing with the stars, Carrie Ann Inaba, también aprovechaba para rendir tributo público a Anne: “Anne, solo quería decirte que estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de verte. Tuviste un gran impacto en muchos de nosotros no solo con tu talento, sino también con tu espíritu libre. Gracias por ser única. Estoy rezando por ti. Y también muchos otros. Espero que puedas sentirlo”, indicaba. Un mensaje muy similar al del comediante Ed Helms, que se sinceraba vía Twitter: “Las noticias de hoy sobre Anne Heche son desgarradoras. Un espíritu verdaderamente épico, vibrante y un profundo talento. Enviando un tremendo amor y apoyo a su familia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Tupper (@mrjamestupper)

Volviendo al ámbito del amor, también James Tupper, quien mantuvo una relación sentimental con Heche después de haberse conocido en la grabación de Men in Trees, hizo pública una foto de la actriz en solitario en su Instagram, escribiendo posteriormente: “Te amo por siempre”.