Los mejores chefs de España y la broma a Robert De Niro que termina en éxito total

Nadie se lo podía creer. Lo que empezó como una broma hacia el actor Robert De Niro se ha convertido en el más importante reclamo publicitario de `España Madrid Fusión´, el primer congreso global gastronómico que se celebra en nuestro país después de un año marcado por la pandemia. Desde el próximo 31 de mayo y hasta el 2 de junio tendrá lugar en la capital este encuentro que reunirá a los chefs internacionales más destacados. Desde la organización han querido apostar fuerte y le lazaron una invitación irresistible a De Niro, que no la ha podido rechazar. Cinco de los mejores cocineros de nuestro país le mandaron un mensaje a través de un vídeo en el que le proponían degustar “la mejor cena de su vida”. «Robert, se está cocinando una experiencia que alimentará tu mente y tu alma, pero no tu cartera. Prácticamente serás la única persona en la Tierra que sabrá cómo sabe el cielo. Esto no se ha hecho nunca antes. ¡Robert! ¡Garrote!», le manifestaron los chefs: Joan Roca, Mauro Colagreco, José Andrés, Quique Dacosta y Martín Berasategui.

Esta campaña, que ya es todo un éxito pues ha dado la vuelta al mundo, fue ideada por la agencia Leo Burnett Madrid y producida por Attic Films. En el vídeo que mandaron al ganador de dos Óscar se podía escuchar a un supuesto abogado del Madrid Fusión, interpretado por el actor Larry Tales, hablando sobre la propuesta que le hacían. El letrado le aclaró que no iba a cobrar nada, pero que “escuchase a su estómago, no a sus contables”, pues la experiencia iba a ser excepcional. Además, le puso dos condiciones a la estrella del séptimo arte y fueron que aceptase antes de un plazo de 48 horas y que fuese él mismo. Si bien no confiaban en que el protagonista de películas como `El Padrino´ aceptase esta oferta, la gran sorpresa llegó cuando De Niro les contestó con otro vídeo en el que se le pudo escuchar hablando algunas palabras en castellano: «Iré, por supuesto que iré. Gracias, Madrid Fusión. Os veré… cuando sea que esté allí». Se le veía muy sonriente al protagonista de `Taxi Driver´, pues nunca pensó que una oferta así le pudiese llegar desde el otro lado del Atlántico.

Así, todo se está preparando ya en Madrid para recibir a una de las mayores estrellas de Hollywood de todos los tiempos y desde la organización se muestran muy satisfechos. Con un gran sentido del humor aseguraron. «Sinceramente no esperábamos que esto pasara, pero sí, ha pasado. Lo sentimos por las demás celebridades, pero Robert ha dicho que sí». Ellos jugaban con un tanto a su favor, pues sabían de su pasión por la rica gastronomía. Propietario de varios negocios relacionados con la restauración en el barrio neoyorquino de Tribeca y ganador de dos Premios Oscar de la Academia de las Artes y las ciencias Cinematográficas es ya la imagen promocional de este congreso de gastronomía, que devuelve a nuestro país a los primeros lugares en el mundo de la cocina