Harry y Meghan, en alerta: intrusos en su mansión de Los Ángeles

El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron un susto hace unas semanas. El matrimonio, afincado en Los Ángeles desde hace ya dos años, ha tenido que hacer frente a unos intrusos el pasado mes de mayo, tal y como informa el periódico The Sun. Motivo por el que la Policía tuvo que desplazarse hasta la propiedad en la que viven.

Tal y como indica el citado medio, la vivienda en la que residen los duques de Sussex junto a sus hijos, Archie y la pequeña Lilibet, recibió una primera visita de los agentes el 19 de mayo, fecha que coincidió con el aniversario de la pareja. Unos días después, el 31 de ese mismo mes, tuvieron que solicitar refuerzos de los cuerpos de seguridad a las 3:21 p, hora local. Hora en la que la familia ponía rumbo a Reino Unido, para así estar presentes en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Enclave familiar que supuso un reencuentro con la soberana, el príncipe Carlos, Camilla Parker, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, entre otros.

Existe en los registros de la comisaría de Santa Bárbara la constancia de las intervenciones a las que se vieron obligadas a realizar la Policía por allanamiento de morada, delitos contra la propiedad y “circunstancias sospechosas”. En los últimos catorce meses, los agentes de la localidad aseguran haber recibido hasta seis llamadas para proteger la casa del Príncipe y su esposa en el último año.

El 8 de enero de 2020, justo antes de que se desatara la pandemia mundial del coronavirus, la pareja anunció que se retiraba de sus quehaceres reales. De esta manera, el Príncipe y la que formara parte del elenco de Suits pusieron tierra de por medio y se trasladaron hasta Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles. Fue en el citado enclave donde han rehecho su vida lejos de la Familia Real británica, concretamente en el exclusivo barrio de El Montecito, donde también viven numerosas celebridades como Ariana Grande, Tom Cruise, Oprah Winfrey o Elle DeGeneres, entre otras.

Harry y Meghan, en el ojo del huracán

El príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran de nuevo en primera plana mediática. Recientemente ha salido a la venta un libro titulado Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, escrito por el conocido biógrafo Tom Bower. Según el nombrado ejemplar, el matrimonio se volvió “adicto” a la cobertura mediática negativa a la que son sometidos. Es por eso, que andan pendientes de aquellas personas que podrían filtrar información sobre su vida privada. De hecho, uno de los motivos por los que dejaron atrás Reino Unido fue para empezar una nueva etapa, donde la privacidad sería la base en la que criaría a sus hijos.