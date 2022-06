Lilibet Diana, el punto de encuentro de Harry y Meghan con los Windsor

Acaba de arrancar una de las semanas más importantes para la familia real británica. Estos días se han estado celebrando los setenta años en el trono de la Reina Isabel, su Jubileo de Platino. Una fecha histórica para la que están previstos numerosos festejos que, además, van a coincidir con el tradicional Trooping the colour. Unos días en los que se espera que los duques de Sussex regresen al Reino Unido, por primera vez de manera oficial desde que anunciaran su retirada de la estructura de ‘La Firma’ -aunque ya se reunieron con la Reina hace algunas semanas en privado-.

Más allá de los festejos, todas las miradas han estado puestas, sobre todo, en Harry y Meghan. No se espera que la pareja participe en muchos actos, aunque sí estuvieron en un segundo plano en el Trooping the Colour y en el servicio religioso de Acción de Gracias que se celebró en la Catedral de San Pablo este viernes. Aunque todavía no se han confirmado muchos detalles sobre la estancia de los Sussex en Reino Unido, lo cierto es que se espera que la pareja permanezca al menos unos días en Windsor, donde ha viajado en compañía de sus dos hijos y con apoyo de la Reina Isabel en temas relacionados con la seguridad.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)

Un detalle importante, ya que ha permitido que la familia conozca por fin a Lilibet Diana. No se sabe si el príncipe Carlos o los duques de Cambridge han podido ver ya a la pequeña, pero sí se tiene constancia en el caso de la Reina Isabel, que estuvo con la pareja este jueves. Precisamente la hija de los duques de Sussex, cuyo nombre es un homenaje a la Reina Isabel, cumple su primer año este próximo día 4 de junio.

A falta de confirmación oficial, varias fuentes apuntan a que la Reina Isabel ha despejado su agenda para poder pasar tiempo con su bisnieta y estar en su cumpleaños. Se ha anunciado que la monarca no va a participar en el Derbi de Epsom, una importante cita ecuestre a la que no suele faltar. Aunque no se sabe si la ausencia de la Reina se debe a que ha programado un encuentro con los Sussex o simplemente a que no quiere cargar en exceso su agenda, lo cierto es que parece la ocasión perfecta para una reunión familiar.

Según algunas fuentes, los duques de Sussex tienen pensado celebrar una reunión en su residencia de Frogmore Cottage para festejar el cumpleaños de Lilibet. Una entrañable jornada a la que, sin embargo, habrá miembros de la familia que no podrán asistir, al menos, al completo, ya que, por ejemplo, los duques de Cambridge viajan a Cardiff. En la misma línea en la que han actuado Harry y Meghan a lo largo de su relación, parece que la fiesta será privada y es probable que no haya fotos oficiales del encuentro, de manera que queda a voluntad del matrimonio publicar alguna fotografía de su hija. No se sabe tampoco qué miembros de la familia acudirán, aunque lo más lógico es que todos los Windsor puedan conocer por fin a Lilibet Diana en estos días y, quién sabe, si las relaciones vuelven a ser más que cordiales después de una etapa de tensiones y desencuentros.