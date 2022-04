El príncipe Harry y Meghan Markle han retomado su viaje por Europa después de hacer una inesperada parada en Londres para visitar a la Reina Isabel II. Un día antes de la inauguración de los Juegos Invictus, un evento deportivo creado por Harry en 2014 en homenaje a los militares veteranos o heridos en acto de servicio, que este año celebra su edición más polémica, los duques de Sussex han reaparecido en La Haya, hasta donde se han trasladado con el equipo de Netflix encargado de rodar la serie documental sobre estos Juegos para presidir una recepción con los competidores y sus familias.

Entre vítores y aplausos, nada más llegar a los Países Bajos, la pareja se ha dado un baño de multitudes mientras se encontraba con el equipo de Ucrania en el torneo para veteranos militares lesionados. Sonrientes y muy entregados con todos aquellos lugareños que se agolpaban en las inmediaciones del lugar para recibirles con una gran ovación, los duques hacían alarde de la estabilidad y la complicidad que sigue marcando su aparentemente consolidada relación. Tanto es así, que incluso hubo un momento en el que el hijo del príncipe Carlos colocó su mano en la espalda de su esposa mientras charlaba con ella, un cariñoso gesto con el que probaron la felicidad invade sus vidas en la actualidad, pese a todo lo ocurrido en los últimos tiempos.

De este modo, tras realizarse un rápido cambio de ropa, caminaron hasta la carpa con el único fin de reunirse con los invitados. Un trayecto que realizaron en compañía del alcalde de La Haya, Jan Van Zanen, y el resto del grupo. Fueron guiados hasta un escenario y allí fue donde Harry pronunció un breve discurso de bienvenida bajo la atenta mirada de su mujer.

Y es que, como era de esperar, el outfit elegido por Meghan para esta cita no ha logrado pasar desapercibido. La duquesa de Sussex ha optado por un traje blanco de chaqueta y pantalón de Valentino, cuyo precio alcanza los 3.200 dólares, que ha combinado con unos stilettos a juego, una cartera de mano del mismo tono, unos aretes de diamantes y el reloj de Cartier de la princesa Diana, el cual costó 23.000 dólares. Por su parte, Harry continuó siendo fiel a su particular estilo luciendo un elegante traje azul marino, que conjuntó acertadamente con una camisa blanca de cuello abierto y unos zapatos a tono con el look.

Esta ansiada reaparición se ha producido escasos días después de su encuentro secreto con la Reina Isabel II. Según el periódico The Sun, fue el pasado jueves cuando el matrimonio se trasladó al Castillo de Windsor con el único propósito de visitar a la soberana, al parecer, por motivo de su debilitado estado de salud, una cuestión que ha generado preocupación entre gran parte de los británicos. Y es que, tal y como ha confesado un portavoz de la Casa Real, los duques de Sussex también pudieron compartir parte de su tiempo con el príncipe Carlos, puesto que todo apunta a que él también estuvo presente en ese ansiado reencuentro familiar. Una visita que ha tenido lugar dos años después de su polémica decisión de desvincularse de la Corona.

Esta ha sido la primera visita de Meghan a Reino Unido después de emprender su nueva vida en Estados Unidos junto a su marido y sus hijos, y la segunda para el duque de Sussex, puesto que la anterior se produjo por motivo del fallecimiento del duque de Edimburgo. Tras conocer la noticia, Harry regresó a Inglaterra, aunque solo para estar presente en el reducido funeral que se celebró en memoria de su abuelo hace justamente un año.