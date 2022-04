En un año tan importante como en el que se celebra el setenta aniversario de la coronación de la Reina Isabel, los royals de ‘La Firma’ están llevando a cabo viajes a diferentes partes del mundo para conmemorar el Jubileo de Platino de la monarca. Desde los duques de Cambridge -que viajaron hace pocas semanas al Caribe-, hasta los condes de Wessex, son muchos los miembros de la familia que han intensificado su actividad internacional.

Una nueva pauta que ha afectado de manera especial al príncipe Carlos y a Camilla Parker. Los duques de Cornualles fueron de los primeros en hacer un viaje a Irlanda con motivo del Jubileo y ahora van a emprender otro, esta vez a Canadá. Así lo ha confirmado el departamento de prensa del Palacio de Buckingham en un comunicado: “Sus Altezas Reales, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles han aceptado la invitación del Gobierno de Canadá para hacer una visita de tres días al país”, reza el texto. Un viaje en el que se prevé que Carlos y Camilla puedan pasar tiempo en las ciudades de Newfoundland, Labrador, Ottawa y otros territorios de la zona Noroeste.

“Esta visita es una oportunidad de mostrarles la evolución de nuestro país, así como de la sociedad diversa e inclusiva que hemos formado, además de la resiliencia de las comunidades indígenas”, confirma el comunicado.

Justin Trudeau, primer ministro del país, ha expresado lo emocionado que está de poder recibir al príncipe de Gales y su esposa. Trudeau, que mantiene una relación muy estrecha con la Reina Isabel, ha declarado que será una oportunidad perfecta para rendir homenaje a la monarca en su setenta aniversario en el trono.

Todavía no han trascendido muchos detalles sobre este viaje pero ya ha generado cierta polémica. No hay que olvidar que Canadá fue el primer sitio en el que se refugiaron los duques de Sussex tras confirmar que abandonaban su papel en la estructura de la familia real, y además, en la actualidad residen en California, de manera que esta podría ser una ocasión perfecta para que Carlos y Camilla visiten a la pareja y puedan conocer a Lilibet Diana.

A la espera de que pueda confirmarse si se produce un acercamiento, lo que sí se sabe es que Harry y Meghan estarán estos días en La Haya, ya que van a participar en la nueva edición de los Invictus Games. Una cita importante para la pareja, sobre todo para el príncipe Harry, aunque ya se ha anunciado que no habrá encuentro oficial con los Reyes de Holanda, debido a que, a día de hoy, los duques de Sussex no tienen ningún papel representativo. No obstante, cabe la posibilidad de que coincidan en algún compromiso a lo largo de estos días, como la ceremonia de clausura de los juegos.