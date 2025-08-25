La lujosa villa donde pasa sus vacaciones Rocío Flores mientras Rocío Carrasco pone rumbo a América

Nuestros famosos continúan exprimiendo al máximo el verano. Marbella e Ibiza son los destinos favoritos de los VIP. Pero Rocío Flores Carrasco ha encontrado su particular refugio en Cádiz y más concretamente en Sancti Petri. Un antiguo poblado pesquero al que la joven ha viajado para desconectar unos días junto a su novio, Manuel Bedmar, tras unos rumores que apuntaban a que podrían haber roto. Un viaje que disipa las dudas sobre una posible crisis entre ellos.

A través de las plataformas sociales, hemos podido descubrir algunos de sus planes, entre los que destacan disfrutar de la gastronomía local, pasear por la playa y acudir a conciertos. En esta última cita ha estado acompañándolos su tía Gloria Camila, que próximamente pondrá rumbo a Honduras para participar en Supervivientes All Stars, ya que se trataba de un recital de Álvaro García, su pareja.

Rocío Flores y Manuel Bedmar en Starlite. (Foto: Gtres)

Unas vacaciones para la creadora de contenido en redes que coinciden con la salida de su madre, Rocío Carrasco, de España. Esta se ha embarcado en una nueva aventura que la ha trasladado hasta América Latina. Se trata del formato Hasta el fin del mundo, emitido por TVE, en el que numerosos rostros conocidos tendrán que superar, por parejas, pruebas con pocos recursos para ir avanzando por su periplo al otro lado del charco. Un movimiento al que la influencer se muestra ajena en la lujosa villa en la que se ha instalado en la costa gaditana para descansar y recargar pilas de cara al nuevo curso.

Descubrimos los rincones de Villa Andrea

Por en torno a 250 euros la noche, esta excelente residencia ofrece todas las comodidades a sus huéspedes. Bautizada con el nombre de Andrea, se distribuye en dos plantas de 100 metros cuadrados de extensión cada una. Entre las dos alturas se distribuyen numerosas estancias, entre las que se encuentran una suite, otro dormitorio y dos baños y un amplio salón. Esta estancia, tal y como explican en la web del alojamiento, tiene salida directa a la terraza y a la piscina, donde también hay una zona chill-out a la que acceder a través de un imponente ventanal que dota de mucha luminosidad el interior. A todo esto se le suma una sala fitness con todo tipo de material que, a todas luces, habrán utilizado para seguir una rutina saludable.

Además de la zona de descanso y ocio, también está equipada con una cocina completa que alberga un frigorífico de doble puerta, horno, microondas, lavavajillas y vinoteca, directamente conectada con el comedor, en el que vemos una mesa con capacidad para 8 comensales. Tantos como usuarios pueden alojarse en estos apartamentos. Todo ello rodeado de un paraje natural de carácter tropical con palmeras que hace que los inquilinos entren en contacto directo con la naturaleza y en el que las mascotas podrán campar a sus anchas. Así lo ha hecho Roma, la labrador chocolate de Rocío, ya que son espacios pet friendly. Unos detalles que, además de estar explicados en la página del conglomerado turístico, los ha mostrado la propia Rocío a través de un house tour en Instagram.

«Donde el mar abraza tus días, el sol acaricia cada momento y la calma es el verdadero lujo». Con estas palabras describen los dueños de las exclusivas casas cómo son las experiencias que se viven dentro de sus paredes.