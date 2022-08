Rocío Flores y Manuel Bedmar ponen fin a su supuesta crisis a golpe de romanticismo

Aunque hace tan solo una semana todo apuntaba a que Rocío Flores y Manuel Bedmar estaban inmersos en una nueva crisis sentimental, lo cierto es que ambos han querido despejar los rumores a golpe de cita romántica en la que ha habido risas, cariño y mucho amor.

Era hace unas horas cuando las cámaras de Gtres captaban a la hija de Antonio David y a su novio disfrutando de las altas temperaturas propias de estas fechas en Marbella, donde han podido protagonizar un agradable paseo abrazados para después terminar en un local en el que han tenido oportunidad de tomar algo y de poner el broche a un verano cargado de altibajos. En las imágenes en cuestión, los dos jóvenes no tienen reparo en abrazarse y hablar distendidamente, dejando ver la gran complicidad que existe entre ellos y que va más allá de todos los rumores que pueda haber sobre infidelidades y rupturas en su historia de amor. Una manera de dar portazo a todas aquellas personas que creyeron que una de las últimas publicaciones de Manuel iba dedicada a Rocío y a su vida cargada de planes. Y es que, nada más dar pistoletazo de salida a la Feria de Málaga, Bedmar tuvo que permanecer en la cama y con malestar a consecuencia de un virus, habiendo echado de menos cierto apoyo por parte de una persona de la que no quiso dar más detalles: “Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas, cualquier persona vale”, escribía a través de stories de su Instagram, mientras que la hija de Rocío Carrasco iniciaba los festejos malagueños por todo lo alto y en compañía de sus amigas.

Sea como fuere, y pese a la dureza de estas declaraciones, Rocío Flores prefería no comentar la respecto ni en redes ni en televisión, siguiendo así la línea habitual de mantener a su pareja en un segundo plano mediático. Algo que ya dejó claro que haría en una de sus últimas intervenciones en El Programa de Ana Rosa: “Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo”, pronunciaba, dejando clara su postura. No obstante, todo apunta a que su relación con Manuel sigue yendo tan bien como el primer día y estando a punto de cumplir su sexto año de romance, habiendo pasado juntos momentos verdaderamente duros como el concurso de Supervivientes de la influencer o la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que la madre de la creadora de contenido tomaba la palabra después de haber permanecido callada y alejada de los medios durante dos décadas.