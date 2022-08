Manuel Bedmar hace saltar las alarmas ante una posible nueva crisis con Rocío Flores

Hace escasos meses, el foco de atención se posaba sobre Rocío Flores y Manuel Bedmar. Pese a que habían conseguido formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, todo apuntaba a que la hija de Antonio David y su pareja habían decidido poner punto final a su noviazgo. Una aparente crisis que duró muy poco, volviendo ambos a hacer públicas algunas tramas de su vida sentimental a través de redes sociales.

No obstante, lo cierto es que aún podrían quedar ciertas cenizas de resquemor entre ellos. Prueba de ello es el último storie publicado por Manuel, en el que escribe unas palabras de lo más reveladoras: “Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas, cualquier persona vale”, sentenciaba. Unas durísimas declaraciones que apuntan a que el joven podría no estar del todo contento ante el ajetreo diario que protagoniza Rocío Flores. Al parecer, Bedmar habría pasado una mala noche a consecuencia de un virus nada más comenzar la Feria de Málaga. Un momento de bajón en el que yacía en la cama y con cierto malestar, habiendo echado de menos un poco de cariño por parte, probablemente, de su novia. Y es que, aunque él no haya querido dar detalles sobre hacia quién iba dirigido su mensaje, la sobrina de Gloria Camila se encontraba disfrutando de una fiesta en compañía de sus amigas en ese preciso instante, razón por la que sus seguidores han sacado sus propias conclusiones. Pero sea como fuere, por el momento, la protagonista en cuestión no ha querido dar pista alguna sobre si está viviendo una crisis sentimental o no, ya que en varias ocasiones en televisión, ha admitido su deseo a la hora de no querer hablar sobre su relación con Manuel: “Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo”, pronunciaba en El Programa de Ana Rosa, con el único objetivo de que, tanto Joaquín Prat como el resto de sus compañeros, no volvieran a preguntarle nada sobre el tema.

Por su parte, y a través de su cuenta de Instagram, la hija de Rocío Carrasco se ha hecho eco de lo bien que se lo está pasando en Málaga en una de sus semanas más especiales. Como no podía ser de otra manera, la joven se ha trasladado hasta el recinto ferial del Cortijo de Torres para dar pistoletazo de salida a unos días cargados de ocio y con buena compañía. Una jornada en la que la joven tuvo oportunidad de mostrar su lado más distendido, siendo partícipe de bailes y risas con sus más allegados y permaneciendo ajena a todo aquello que pudiera estar dedicándole su todavía novio.