Tan solo unos días después de que Supervivientes haya llegado a su fin, Telecinco ya ha lanzado nuevo reality show. Bajo el nombre Pesadilla en el paraíso, 16 concursantes tendrán que esforzarse y convivir de la mejor manera en una granja sin ningún tipo de comodidades a su disposición. Después de confirmarse que Pipi Estrada y Omar Sánchez se unirán a la aventura, Ya es verano ha desvelado el tercer participante: Gloria Camila. En un momento familiar muy convulso y con rumores sobre una crisis matrimonial entre su padre y Ana María Aldón, la joven ha decidido poner tierra de por medio y embarcarse en un nuevo proyecto profesional que no le puede hacer más ilusión.

Se trata del segundo reality en el que la diseñadora participa, pues ya se dejó ver en la pequeña pantalla en Supervivientes 2017. Entre los colaboradores, la mayor incógnita ha sido cómo ha decidido dar este paso con todo lo que hay fuera en torno a su familia, a lo que ella, tirando de humor, ha respondido: “Prefiero irme a ordeñar vacas ahora mismo”. Y es que, son varios los frentes abiertos que giran en torno a su figura. Por un lado, Rocío Carrasco continúa con la docuserie En el nombre de Rocío, donde parece que va a seguir cargando contra el clan Mohedano y contra Ortega Cano también. Por otro lado, la influencer tiene su propia batalla con Ana María Aldón, al igual que con su hija, Gema, que ha sido la protagonista estas últimas semanas por unas polémicas declaraciones. Y por último, su padre está en el centro del foco mediático debido a los rumores sobre una posible separación de su mujer. Todo un show del que Gloria Camila, con esta decisión, ha dejado claro que se desentiende por completo.

“Yo creo que me va a venir muy bien”, ha confesado, dejando claras las ganas que tiene de embarcarse en esta nueva aventura. Dos meses en los que la influencer va a olvidarse de todo lo ocurrido y a centrarse en vivir la experiencia. “Voy con muchísimas ganas de haber estado en otro reality con una persona súper dependiente y ahora voy sola con muchísimas ganas”, ha sentenciado. En cuanto a la situación de su padre, que durante estas semanas se ha mantenido en el centro del foco mediático y que ella misma ha confesado que no está pasando por un buen momento, Gloria Camila se ha sincerado, afirmando que es una de las partes que más le preocupa: “No me voy tranquila del todo. Me gustaría quedarme aquí y apoyarle en todo, pero creo que viene bien que él tome sus propias decisiones”.

La última aparición de Gloria Camila en televisión fue precisamente en este programa, justo un día después de que Viernes Deluxe contase con Gema Aldón con invitada, que se sentó en el plató para dar la cara y cargar contra el clan Ortega Cano al completo. “Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar”, sentenció. Unas palabras a las que la diseñadora quiso responder: “Considero que con esa actitud no se llega a ningún entendimiento y yo lo que quiero es suavizar la situación, y lo que tenga que pasar que pase dentro de casa, no en un plató”. Además, con los ojos vidriosos, confesó que su padre no estaba atravesando su mejor momento: “Está débil de salud, es una persona vulnerable. Yo lo que intento es no darle más disgustos y olvidar las cosas. Mi padre es una persona maravillosa, para mí es lo más grande”. Una ocasión que aprovechó para comunicar públicamente que esta situación estaba haciendo mella en ella: “Yo soy súper sensible, todo me afecta más de lo que aparento. Yo también he empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y de saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad”. Ahora, habrá que esperar para ver cómo se desenvuelve en el paraíso que podría convertirse en su mayor pesadilla.