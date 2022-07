José Ortega Cano estalla como nunca: “Que me dejéis tranquilo”

José Ortega Cano no puede más. El torero está atravesando una complicada época debido a los rumores de crisis en su matrimonio con Ana María Aldón. Si bien hace unas horas se dejaba ver con semblante serio en la Estación de Atocha de Madrid con una maleta pequeña para poner rumbo a Costa Ballena, ahora ha estallado de nuevo, ya que se ha dejado ver y ha respondido visiblemente molesto a las cuestiones relacionadas con la diseñadora.

Ha sido Sálvame quien ha sacado a la luz una secuencia en la que aparece Ortega Cano llevando una bicicleta. Lejos de responder a los reporteros ha estallado como nunca. “¿Queréis que me ponga violento, que vaya a la cárcel? Que me dejéis tranquilo, ahora mismo, que me dejes tranquilo”, ha dicho afectado y muy nervioso mientras intentaba perder de vista a los periodistas.

Estas imágenes llegan después de que su mujer diera unas duras declaraciones el pasado domingo en el último programa de Viva la Vida. “Estoy diciendo que no -hace referencia a la separación-, pero hay otra gente que dice que sí. ¿Qué hago yo? Estoy muy cansada. Afortunadamente, estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo”, dijo. “Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso”, explicó cuando fue preguntada por si necesitaba que el torero le diera su lugar.

Anterior a estas declaraciones, Kiko Hernández reveló en el famoso ‘pulpillo’ de Sálvame que el matrimonio entre José Ortega Cano y Ana María Aldón habría llegado a su fin. Tan solo un día después, el padre de Gloria Camila desmentía esta información. “Me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos. Pero ustedes tienen que acabar con mi vida”, dijo.

Los rumores de crisis entre el viudo de Rocío Jurado y la diseñadora vienen desde hace ya algún tiempo, concretamente desde que se estrenó la primera parte del documental de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva. El pasado se removió y afectó de manera directa a Ortega y Aldón, quienes por el momento aseguran que no se han separado.

Por otro lado, la última vez que se pudo ver al matrimonio junto fue el pasado 22 de junio mientras iban ambos en su coche. Antes de ese momento, la pareja protagonizó uno de los momentos más esperados de la conocida Sálvame Fashion Week, ya que el torero acudió al debut de su mujer y le regaló en directo un gran ramo de rosas rojas. Encuentro que, muchos colaboradores tacharon de «frío».