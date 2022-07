El movimiento de José Ortega Cano en un día clave para Ana María Aldón

Continúan los rumores de una presunta crisis entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. El matrimonio lleva estando en primera plana mediática desde hace unas semanas. Pese a que el torero desmintió hace unos días en Sálvame la información que dio Kiko Hernández en el mismo programa, en el que alegó que se había separado de la diseñadora, lo cierto es que no se dejan ver juntos públicamente.

Hace unas horas, el maestro era visto en las inmediaciones de la Estación de Atocha de Madrid con una maleta pequeña y en solitario. De esta manera, podría estar desplazándose a Costa Ballena para pasar unos días en calma. Al ser visto sin la compañía de su mujer, aviva aún más los rumores de que la relación no atraviesa su mejor momento, ya que esta separación física se da en un día clave para la exconcursante de Supervivientes. Este 26 de julio es Santa Ana, fecha que en otras ocasiones la pareja sí ha pasado junta.

Se desconoce si Ana María se ha trasladado de nuevo al sur o continúa en la capital. Su última reaparición televisiva y, por tanto, pública fue el pasado domingo cuando acudió al programa de Viva la Vida, ya que el espacio presentado por Emma García ponía fin a su etapa en la pequeña pantalla. Durante aquella intervención, Aldón dejó claro que se encuentra en un ciclo de su vida en el que ella es su prioridad. “Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso”, expresó.

La última vez que se dejaron ver juntos Ortega Cano y Ana María fue el 22 de junio mientras iban ambos en el coche. Antes de esa ocasión, el matrimonio protagonizaba uno de los momentos más esperados de la Sálvame Fashion Week, formato en el que Ana debutó como diseñadora.

Como la ocasión lo merecía, el torero no dudó en acudir al plató para así apoyar a Aldón. Sin embargo, el encuentro entre ambos fue de lo más comentado por los colaboradores de Telecinco, quienes lo tacharon de “frío”. De hecho, su hija, Gloria Camila también se pronunció al respecto. “A ver, yo si me pides sinceridad 100% que yo sabéis que soy muy sincera siempre, es verdad que yo había estado viendo el programa antes y después y veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez, que parece que son amigos desde hace mil años y luego a su marido, pues evidentemente, que yo le había dicho que mi opinión es que no fuese porque al final era el momento de Ana…”, dijo en Ya son las 8. “Pero él decidió ir porque quiso apoyarla y sabía el trabajazo que había detrás… ella también quería que fuese y, entonces él va para darle un ramo de flores y para adorarla… Entonces, eché un poquito de menos un poco más de amor, de efusividad, de cariño y de contacto, pero bueno, que también imagino que serán los nervios del momento”, finalizó muy sincera.