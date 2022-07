José Ortega Cano y Ana María Aldón continúan siendo actualidad de la crónica social de nuestro país. El matrimonio lleva meses acaparando toda la atención frente a los rumores de crisis que podría haber en la pareja. Sin ir más lejos, esta misma semana, Kiko Hernández anunciaba en el famoso ‘pulpillo’ de Sálvame que el torero y la diseñadora se habrían separado. “Desde hace semanas, la familia sabemos que están separados”, expresó. Palabras que, como era de esperar tuvieron una pronta repercusión en uno de los protagonistas.

Horas después, el maestro entraba en directo en el citado formato, visiblemente molesto por las últimas informaciones. «Les queda poco para acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido de la forma que me trata, de la forma tan cruel que son conmigo», comenzó diciendo muy afectado. «Yo no les he hecho nada. Todo lo contrario. Les he hecho ganar dinero, mucho dinero. Pero de la manera que me están tratando ya, con mis años, y con todo lo que he sufrido en mi vida. Me están haciendo sufrir más. Estoy solo en mi casa. Estoy solo», añadió. Además, sobre su matrimonio, indicó que: «Me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos. Pero ustedes tienen que acabar con mi vida».

El pasado 26 de mayo tenía lugar la Sálvame Fashion Week, cita en la que Ana María Aldón debutó como diseñadora. Ortega Cano no se lo pensó dos veces y acudió en persona al plató para apoyar así a la colaboradora. Nada más terminar el desfile, el torero bajó las esclareas de la grada donde estaba sentado y se dirigió hacia su mujer para darla un ramo de rosas y un beso. Sin embargo, este gesto de buenas intenciones fue de lo más comentado días después tanto por los colaboradores del holding italiano como por su propia hija, Gloria Camila.

«A ver, yo si me pides sinceridad 100% que yo sabéis que soy muy sincera siempre, es verdad que yo había estado viendo el programa antes y después y veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez, que parece que son amigos desde hace mil años y luego a su marido, pues evidentemente, que yo le había dicho que mi opinión es que no fuese porque al final era el momento de Ana…», comenzó diciendo la influencer en Ya son las 8. «Pero él decidió ir porque quiso apoyarla y sabía el trabajazo que había detrás… ella también quería que fuese y, entonces él va para darle un ramo de flores y para adorarla… Entonces, eché un poquito de menos un poco más de amor, de efusividad, de cariño y de contacto, pero bueno, que también imagino que serán los nervios del momento», añadió.

Ahora, semanas después, Sálvame ha emitido una secuencia de imágenes de detrás de cámaras sobre aquel polémico día. Durante el desfile, en un primer momento se puede ver cómo Ortega aplaude a los participantes sin ningún tipo de efusividad. Sin embargo, minutos después su actitud cambia por completo y se viene arriba muy animado. Después, llegó el momento en el que el viudo de Rocío Jurado y la exconcursante de Supervivientes se saludan en el escenario. A continuación, el formato se va a publicidad y se puede ver cómo el matrimonio comienza a hablar. Sin embargo, lo más llamativo se produce cuando el torero no duda en ir efusivo a saludar a las colaboradoras a las que no duda en piropear. Actitud diferente a la que tomó con Aldón.