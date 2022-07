Kiko Hernández asegura que José Ortega Cano y Ana María Aldón se han separado

Este martes 19 de julio Kiko Hernández ha revelado una bomba informativa que ha reventado los cimientos de la crónica social de nuestro país durante la emisión de Sálvame. Tras unos minutos de misterio, el colaborador ha procedido a subirse al famoso ‘pulpillo’ que utilizan los contertulianos cuando van a revelar una importante noticia. Esta vez, los protagonistas han sido José Ortega Cano y Ana María Aldón. El matrimonio lleva meses estando en el ojo del huracán debido a la presunta crisis sentimental que están atravesando.

Ha sido Hernández quien ha arrojado un poco más de luz sobre este entramado del que se lleva hablando semanas. “Es tan fresco que ocurrió ayer. Lunes 18 de julio, una fecha muy importante para este país, me llaman unos amigos, tengo que ir al aeropuerto a buscarlos llego a las 5 de la tarde de mi casa, tengo que ir a comer y llamo a mi restaurante favorito”, ha puesto así en antecedentes Kiko a los telespectadores y a los presentes en el plató que pertenece al holding italiano.

“Llego con mis hijas mis amigos, entro y está totalmente vacío, menos dos personas que estaban en la barra del bar, que se me quedan mirando. Me siento, empiezo a comer y se me acerca alguien que me dice: ‘esta persona es del círculo cercano a Ortega Cano”, continúa. El exconcursante de Gran Hermano sigue con el relato e indica lo que le cuenta esta persona. “Me dice que hay una guerra, pero bestial, está claro que están pasando cosas, pero están pasando más de lo que nosotros pensábamos. Sé lo que está pasando dentro de esa casa de Fuente del Fresno, esto va a traer cola. Quién me lo ha contado, es familiar es Ortega Cano. Todo se puede tapar un tiempo, pero no toda la vida”, explica Kiko Hernández.

Eso no es todo, porque Hernández detalla cómo se encuentra la relación entre Ana María y la persona que trabaja en la casa. “Me cuenta que se llevaban de fábula. Iban a correr juntas, me dice mi fuente que ellas no se pueden ni ver ahora, que hay una guerra entre las dos, brutal y están a hos** limpia”. Antes de finalizar, el presentador ocasional, revela que el torero y la diseñadora habrían puesto punto final a su historia de amor. «Desde hace semanas, la familia sabemos que están separados”, finaliza.

Ante lo ocurrido, este digital se ha puesto en contacto con el maestro, que en un principio ha descolgado el teléfono, pero cuando ha sido preguntado por este entramado que, de nuevo, le coloca en primera plana mediática, ha preferido optar por el silencio y ha terminado colgando. Por su parte, Ana María, no ha respondido a las llamadas realizadas por parte de este medio. Esta revelación llega tan solo unos días después de que Aldón se convirtiera en la protagonista de la última emisión de Déjate Querer -presentado por Toñi Moreno-, donde indicó que no atraviesa su mejor momento. Lo mismo hizo en su reaparición estelar en Viva la Vida, donde expresó que: «Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy. Llevo dos horas y media de terapia».