Ana María Aldón, más sincera que nunca en su regreso a ‘Viva la vida’

Seria, abatida y con un rostro bastante entristecido. Así es como Ana María Aldón ha regresado este domingo 17 de julio al trabajo, después de varias semanas ausente por los problemas de salud que sufre a raíz del revuelo desatado tras salir a la luz los rumores de crisis con José Ortega Cano. Un esperado regreso que se ha producido tan solo unas horas después de emitirse la que muchos han catalogado como la entrevista más esperada de la diseñadora, la cual ha tenido lugar en el programa Déjate querer presentado por Toñi Moreno.

Así, tras hablar largo y tendido sobre cómo se siente y aclarar en qué punto se encuentra su matrimonio, la diseñadora ha vuelto a Viva la vida, aun sabiendo que su reaparición no iba a estar exenta de polémica.

Al inicio del programa, la de Sanlúcar de Barrameda se ha reencontrado con Emma García, la conductora del formato, en el hotel en el que se ha preparado para este día tan importante para ella. Un breve primer encuentro en el que ha tratado de explicar cómo afrontaba este controvertido regreso: “Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy. Llevo dos horas y media de terapia”, ha confesado.

Tiempo después, la colaboradora y la presentadora se han vuelto a ver las caras los estudios de Telecinco, donde, antes de que la andaluza se reencontrase con sus compañeros, los cuales la han recibido con los brazos abiertos, han mantenido un encuentro privado que ha dado mucho de qué hablar.

Ana María ha empezado su intervención aclarando lo mal que se encuentra en este delicado momento de su vida en el que los problemas y las polémicas no dejan de sucederse y explicando qué es lo que le ha ocurrido realmente: “Yo llevo tiempo ya sabiendo lo que me iba a pasar porque el vaso estaba muy lleno […] El punto es que yo no aguanto según qué cosas, pero no tiene nada que ver con él (Ortega Cano). Él no es el responsable”, ha confesado.

Y es que, aunque la diseñadora no se ha atrevido “a decir que no hay ninguna crisis porque es evidente que no es buen momento”, si ha querido confirmar que en este preciso momento el maestro y ella están juntos: “No hay una separación física, vivimos bajo el mismo techo, comemos, dormimos…”. Ana María quiere a su marido y sostiene que actualmente sigue muy enamorada, ya que “si no, no estaría con él”. Además, piensa que él también lo está de ella, principalmente porque en todo este tiempo se ha mostrado muy preocupado por su estado anímico: “Me he sentido apoyada por mi marido porque desde el momento en el que me vio mal me llamaba todo el rato. Él es una persona muy cariñosa hablando, una persona que se preocupa y te lo hace saber”, ha declarado.

Tras reconocer todo esto, la colaboradora se ha puesto nostálgica. Tanto, que incluso le ha llegado a confesar a Emma García, la conductora del formato, qué fue lo que le enamoró del icónico torero: “Lo que me enamoró de Ortega es que era un señor siempre, era una persona dulce, atenta, amable conmigo… era entrañable”, ha reconocido. Sin embargo, llama poderosamente la atención que la andaluza haya confesado todo esto hablando en pasado, como si Ortega ya no fuese aquel galán que consiguió encandilarla.

Del mismo modo, Ana María ha explicado públicamente cuál es su prioridad en este momento, aclarando que lo único que quiere ahora es “reconducir mi cabeza y sanarme”: “Necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es seguir las pautas de los especialistas y sonreír un poquito más. Ahora soy yo la que necesita ponerse bien”, ha concluido.