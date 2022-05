El tropiezo en directo de Emma García por culpa de los tacones

Es como si alguien le hubiese echado un mal de ojo a Mediaset. Después de que belén Esteban sufriera un caída en directo que le ha costado una operación de tibia y peroné, y Lydia Lozano se fracturase el radio debido a un accidente en su casa, otro rostro conocido ha estado a punto de caer al suelo. Con la llegada del buen tiempo, el programa de Viva la vida ha querido dar su pistoletazo de salida desde los exteriores de las inmediaciones. Sin embargo, esta decisión que parecía divertida en un primer momento, le ha costado un susto a Emma García. Y es que, el programa vespertino y Telecinco en general no están preparados para asumir más bajas.

La conductora del espacio televiso ha querido hacer una performance del episodio que protagonizaron ayer Isa Pantoja y Kiko Rivera. Un coche aparcado en el exterior de las inmediaciones ha recogido a Asraf Beno para reproducir el plantón de la hija de la tonadillera, cuando en ese momento, los tacones de Emma le han jugado una mala pasada. Pues, cuando la presentadora se ha dirigido a la puerta contraria del vehículo para entrar y volver al plató, el conductor ha decidido arrancar sin ella. Acto seguido, la guipuzcoana ha echado a correr detrás de él, protagonizando un tropiezo que podría haber terminado en tragedia. Pese a haberse doblado el tobillo, ha conseguido entrar en el coche al grito de “¡Casi me matan!”.

Aún así, la conductora se lo ha tomado con humor y no ha podido evitar echarse a reír ante tal situación, advirtiendo a los espectadores que no se trataba de ninguna broma. “¿Cómo se os ocurre dejarme ahí al sol? Y mi regidora muerta de risa en vez de ayudarme. Me dejaban ahí y casi me caigo”, se ha quejado entre risas. Restándole importancia al accidente que acaba de sufrir, la conductora del programa ha continuado con el guion pactado, sin hacer referencia al dolor que ha tenido que sentir.

No obstante, cuando ha llegado a plató no ha podido evitar preguntar si habían visto su traspiés, a lo que los colaboradores han respondido con sonoras carcajadas. “No sabéis la de veces que me he torcido los tobillos a lo largo de mi vida. Me dicen que los tengo de chicle”, ha comenzado diciendo, reconociendo que torcerse esa parte del cuerpo es una habilidad innata que posee. “Gracias a eso puedo hacer cosas muy raras. Pero vamos, me he pegado un susto que no veas”, ha confesado consciente de que podría haber acabado en el suelo. “Estoy viendo a mi madre ‘Ay por favor Emma’”, ha dicho con humor, queriéndole quitar hierro al asunto. Y es que, una baja más en Mediaset sería todo un escándalo. Así que, con las mismas, la presentadora se ha recompuesto y ha continuado con su programa.

Un accidente que se suma a la lista de percances de Telecinco. Sin embargo, Emma García ha tenido suerte y parece haberse librado de una fractura. Eso sí, ha quedado claro públicamente que la conductora del programa puede fardar con gusto de su buen equilibro. Y con el humor que tanto le caracteriza, ella misma ha posteado el divertido momento en su cuenta de Instagram, en un intento de reírse de sí misma. Y es que, lo que está claro es que las inmediaciones de la empresa televisiva necesitan una limpieza de aura.