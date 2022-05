Belén Esteban vuelve al hospital para ser intervenida por su aparatosa caída en ‘Sálvame’

Belén Esteban no está pasando por su mejor momento. Fue durante el pasado día 25 de abril cuando la colaboradora sufrió una caída en pleno directo de Sálvame por la que se rompió la tibia y el peroné. Un durísimo varapalo por el que varios de sus compañeros han confirmado que “está muy afectada”, aunque después de la tormenta siempre sale el sol y en esta ocasión no iba a ser diferente.

Pese a que en un primer momento el diagnóstico clínico apuntaba a que la ex de Jesulín de Ubrique no iba a tener que ser operada, sino que únicamente estaría inmovilizada unas 6 u 8 semanas, lo cierto es que posteriormente los profesionales pertinentes decidieron que lo idóneo era que Belén pasara por quirófano. Una opción que no entraba en los planes de Esteban y por la que estuvo muy nerviosa durante varios días, hasta que ha llegado el momento de hacer frente a ese temido momento con el mejor de los ánimos.

Según se ha podido confirmar en Ya es mediodía, la creadora de Sabores de la Esteban ha ingresado durante este mismo día en el hospital en compañía de su marido. Lo ha hecho por medio de una ambulancia y cubriendo su cara en todo momento, en un intento por que los medios de comunicación no captaran su rostro en una situación tan convulsa como la que está viviendo. Por su parte, Belén tan solo ha reaparecido en redes sociales para compartir con su más de un millón de seguidores un vídeo de apoyo que le envió la actriz Laura Londoño, algo que ha agradecido expresamente y ha servido como perfecto bálsamo para hacer frente a su último bache de salud. Por si fuera poco, el programa citado también se ha hecho eco de la fecha exacta en la que la colaboradora será operada de la fractura. Esta tendrá lugar el próximo día 6 de mayo, lo que significa que la de Paracuellos dará el primer paso hacia su recuperación y probablemente el más duro.

Una operación que se ha hecho esperar

Pese a que este se ha convertido probablemente en uno de los momentos más complicados de Belén Esteban en su carrera, lo cierto es que no ha ido todo lo rápido que quizá a ella le hubiera gustado. Era el pasado día 28 de abril cuando la empresaria era fotografiada mientras la ambulancia se presentaba en su casa a primera hora para recogerla y poner rumbo a la clínica de la Luz, donde se esperaba que fuera operada en cuestión de horas. Pero finalmente, esta intervención no fue efectuada y tuvo que ser retrasada porque “la escayola le había producido llagas”, según contaba Jorge Javier Vázquez en pleno directo. Y es que, han sido escasas las veces en las que la Esteban ha confesado de manera pública como se siente, habiendo publicado únicamente un storie en Instagram en el que desvelaba el motivo de su hermeticidad: “Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo. Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño”, escribía.