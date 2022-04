Última hora: Belén Esteban ingresa en el hospital tras su aparatosa caída

Probablemente Belén Esteban no llegó a imaginar que cerraría el mes de abril de una manera tan trágica. Como de costumbre, la colaboradora se presentaba en el plató de Sálvame el pasado día 25 para dar comienzo a una tarde que dio un giro de 180 grados minutos después del inicio. Y es que, aunque la princesa del pueblo demostró su iniciativa a la hora de colgarse en una barra de fuerza para llevar a cabo una prueba en directo en homenaje a Supervivientes, tan solo unos segundos después de iniciarla, caía al suelo visiblemente dolorida y provocando la intervención inmediata de sus compañeros y del equipo médico.

Tras una breve pausa publicitaria, el programa de las tardes de Telecinco se encargó de hacer público el diagnóstico de su colaboradora, que había sido trasladada al hospital de manera inmediata. Pese a que en un primer momento parecía tan solo un susto, lo cierto es que la ex de Jesulín de Ubrique se fracturó la tibia y el peroné en el acto. Una lesión por la que tendrá que estar inmovilizada de 6 a 8 semanas, siendo previamente operada.

A priori se creyó que la rotura no necesitaría intervención quirúrgica, pero más tarde los médicos determinaron que lo mejor era pasar por quirófano. Una decisión que Belén intentó evitar a toda costa sin mucha suerte, razón por la que durante esta misma mañana ha sido fotografiada mientras la ambulancia se presentaba en su casa para recogerla y poner rumbo a la clínica de la Luz, donde será operada en las próximas horas.

Durante todo el trayecto, la de Paracuellos ha contado con el apoyo y compañía de su marido. Teniendo en cuenta que el oficio de Miguel Marcos es el de conductor de ambulancia, éste ha querido estar presente durante todo el trayecto de su esposa hasta el hospital mencionado, ayudando así a los sanitarios que se desplazaron hasta el hogar conyugal y dando cariño a la colaboradora en un momento de lo más complicado. Por su parte, Belén Esteban permaneció en la camilla tapada con una sábana y evitando hacer declaración alguna sobre su caída, aunque ya se sabe que está bastante afectada por lo sucedido.

Fue ella misma quien en las últimas horas hizo uso de sus redes sociales para expresar que su estado anímico no es del todo idóneo en estos momentos. No obstante, también quiso mandar un mensaje de agradecimiento tanto a sus seguidores como a sus seres queridos por todo el afecto recibido: “Muchas gracias a todo el mundo por los WhatsApp y llamadas de teléfono, lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño”, escribía la colaboradora en su Instagram. Un testimonio que también compartió Jorge Javier Vázquez en Sálvame, admitiendo que su amiga y compañera está “anímicamente devastada” tras lo sucedido, y que incluso no puede dormir en su cama porque no puede subir las escaleras hacia la segunda planta de su casa.