Paz Padilla se desvincula de ‘Sálvame’ tras haber sido despedida: “Yo ya no lo veo”

La primavera y la llegada del buen tiempo son sinónimos de felicidad. O eso mismo pensará Paz Padilla, que tras haber dado carpetazo a una etapa como presentadora de Mediaset, ha optado por dejar el mal humor a un lado para mostrarse más cercana que nunca con la prensa. Lo ha hecho durante la presentación del nuevo libro de Tamara Gorro, una ocasión de lo más especial en la que la gaditana ha hablado brevemente sobre cómo es su día a día tras haber sido despedida de Telecinco.

Pese a que su futuro laboral era toda una incógnita desde que se hizo público su adiós a la cadena, ha sido ella misma quien ha querido disipar todas las dudas: “Tengo muchas cosas, el teatro agotado. Tengo fecha para volver a Barcelona y a Madrid, pero me quedan Valencia, Sevilla, Toledo… Estoy en todos lados”. Pero Paz no solo estaría inmersa en los escenarios, ya que también está abarcando con ilusión la escritura y el cine: “Estoy preparando el segundo libro, quiero seguir ayudando porque va a ser la continuidad del primero y hay muchas cosas que me he quedado sin decir. También estoy con la adaptación del guion, lo hice en teatro y ahora en cine. Es de mi vida, pero yo solo hago la tercera de las fases”, aclaraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Según la propia Padilla, su anterior etapa nada tiene que envidiar a la que está viviendo ahora: “Ahora estoy libre. Nunca he dejado de trabajar y llevo 30 años en la profesión. Me crezco ante la adversidad, porque sé hacer muchas cosas. La vida me sonríe, soy feliz. La vida es sencilla, nos la complicamos nosotros”, apuntaba. Y es que, la humorista parece haber dejado completamente anclado en el pasado su paso por Telecinco, hasta el punto de no querer saber nada de los cambios que están sucediendo especialmente en el programa que un día presentó: “Yo ya no lo veo, estoy apartada de ese mundo y estoy en otra onda. Agradezco a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida y he aprendido mucho. Soy quien soy por mis circunstancias y por lo que he vivido”, zanjaba.

El amor, su pilar fundamental

Para hacer frente a algunos momentos inesperados en lo que a lo laboral se refiere, Paz Padilla se ha refugiado en el amor en general y en su apoyo incondicional: su hija Anna. Son muchas las ocasiones en las que ambas se han dejado ver juntas en redes sociales, demostrando así que su conexión va más allá de lo maternofilial: “Anna y yo tenemos un proyecto para el verano. Lo que más me gusta es rodearme de amor, y es lo único que me alimenta el alma. El pasar tiempo con mi hija para mí es lo más bonito que puede pasarme, pienso que la vida pasa rápido y tengo que saborear cada segundo. Cada momento con ella es un regalo, ella es muy madura y está muy equilibrada profesionalmente”, explicaba, deshaciéndose en elogios ante la influencer. Y con respecto al amor, la de Cádiz no cierra la puerta a un posible romance y se mantiene expectante ante todo lo que pueda suceder a partir de ahora: “Estoy abierta al amor y a muchas cosas. Si alguien viene y me quiere querer, pues yo me voy a dejar”.