Tamara Gorro, emocionada al presentar su nuevo libro en compañía de Ezequiel Garay

Día especial para Tamara Gorro. Ha sido durante esta misma mañana cuando la influencer ha acudido a la capital para presentar su nuevo libro, Cuando el corazón llora, una obra que revela todos los detalles de sus peores momentos en los últimos meses y que, además, promete sorprender tanto a sus seguidores como a su “entorno más cercano”, como ella misma confesaba a través de su Instagram.

Visiblemente emocionada y ataviada con un traje blanco con escote pronunciado y plumas en los bajos, Tamara reaparecía públicamente para sacar a la luz su esperadísimo libro. Una ocasión de lo más especial en la que ha querido contar con el apoyo de algunos rostros de lo más conocidos en el universo 2.0 y, cómo no, de su todavía marido. Y es que, pese a haber puesto fin a su relación, ambos siguen manteniendo un estrecho vínculo, fruto de sus casi diez años de matrimonio. A la cita también han acudido Cristina Cifuentes, Paz Padilla, Irma Soriano y Gloria Camila, entre otras. De hecho, esta última admitió haber vivido una situación similar a la de la autora al haber tenido que acudir a terapia para paliar toda la situación mediática que ha tenido que asumir.

Antes de la gran presentación, Gorro compartía una publicación de una conversación de WhatsApp en la que simulaba estar hablando con India Martínez y Tania Llasera sobre este gran día. Y es que, ni la cantante ni la presentadora han querido dejar sola a la influencer en una jornada tan emotiva para ella, acompañándola para dar ritmo y alegría a una cita que será siempre recordada por la ex de Ezequiel Garay.

En esta ocasión, Tamara ha abierto su corazón a la hora de exponer la cruda realidad de las redes sociales y la fama. Y es que, ser un personaje público no tiene por qué ser un camino de rosas, algo de lo que ella intenta concienciar por medio de un relato en el que visibiliza los problemas de salud mental, unas enfermedades a las que todo el mundo está expuesto y que solo se curan a golpe de terapia: “Soy una persona que persigue sus sueños, lucha de manera incansable y siempre saca la parte positiva de todas las adversidades que se le puedan presentar. Estas características son las que a día de hoy permanecen en mí, las únicas que no he perdido. Antes podía decir muchas más, pero la vida me ha llevado a un extremo en el que me he dado cuenta de que la peor caída del ser humano es no reconocerse, y para encontrarse es necesario emprender un largo y duro camino. Esa soy yo, Tamara Gorro, con treinta y cinco años, dos hijos maravillosos y unas ganas locas de volver a conocerme, o mejor dicho, de descubrir a esa mujer que ni yo sé quien es”, apuntaba ella misma, creando la máxima expectación por el relato que ya es considerado su “diario más íntimo, personal y desconocido”, y que está a la venta en Amazon por 9,49 euros.