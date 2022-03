Tamara Gorro sorprende al no negar la implicación de terceras personas en su ruptura

No hay duda de que Tamara Gorro no está pasando por su mejor momento. Desde que hizo público su problema de salud mental y su posterior ruptura con Ezequiel Garay, la influencer ha llevado a cabo un sinfín de intentos con los que salir del bucle de tristeza en el que ha estado envuelta durante los últimos meses. Algo que ha provocado que sus seguidores hayan permanecido preocupados en todo momento por saber más sobre la mejoría de la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, que volvía a estar en el punto de mira al hacer públicas unas imágenes desde un hospital.

Los motivos que llevaron a Tamara a recurrir a los profesionales médicos no fueron otros que una bajada de peso a consecuencia de una mala atención. Según ella misma expresó a través de sus stories, su estómago rechaza la comida por la enfermedad mental que padece: “Es difícil de explicar y sobre todo de entender, ¿por qué me iba a pasar algo a mí que tengo una buena vida y parece que no me falta de nada?”, apuntaba. Unas palabras que no pasaron desapercibidas en el plató de Viva la vida, donde el pasado día 6, los colaboradores quisieron comentar los preocupantes vídeos de la madrileña. Entre tanto, Diego Arrabal fue tajante al confesar que había algo que no le terminaba de convencer: “Yo lo siento, pero de esta chica no me creo nada, lo siento”. Una reacción que provocó la inmediata intervención por vía telefónica de la propia Tamara.

La ex de Ezequiel Garay reunió fuerzas suficientes para responder a todos los colaboradores presentes en el plató sobre algunos temas que se habían quedado en el tintero, especialmente al paparazzi y a José Antonio Avilés. De hecho, atacó a este último por haber mentido sobre su vida y sobre su separación: “Yo lo siento pero de ese señor no me creo nada, tú has dicho por los platós y por los pasillos que en mi ruptura con el padre de mis hijos ha habido terceras personas y esa información no la has sacado de ningún sitio, es cosecha tuya, ningún otro colaborador lo ha dicho”, exponía Gorro. Una afirmación que dejaba petrificado al exconcursante de Supervivientes, mientras que Arrabal aprovechaba para hacerle una pregunta de lo más reveladora: “¿Ha habido terceras personas en tu relación?”. Una cuestión que Tamara no esperaba y a la que dio una respuesta muy sorprendente: “A ti qué te importa si las ha habido o no”.

Con esta reacción, podría decirse que la influencer ha dejado entreabierta una puerta que ha hecho que sean muchas las personas que se pregunten sobre si realmente el motivo de la ruptura es algo más allá que un mal momento en la pareja. Desde que decidieron poner punto y aparte a su relación, tanto Tamara como Ezequiel se han dedicado decenas de muestras de cariño, demostrando que esperan que esto solo haya sido un bache y poder retomar su historia en cuanto las aguas vuelvan a su cauce, pero ¿han sido sus corazones ocupados ya por otras personas? Solo el tiempo dará la solución.