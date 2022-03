Tamara Gorro cuenta por qué ha pasado la noche en el hospital y manda un importante mensaje

Tamara Gorro ha preocupado a su familia virtual, como ella llama a sus seguidores, con una fotografía en el hospital que ha compartido en su Instagram. Con la naturalidad que tanto le caracteriza, la influencer se ha sentado en el sofá de su casa y ha querido explicar por lo que está pasando. “Estoy muy flojita, pero estoy bien”, ha comenzado diciendo.

Desde que la diagnosticaran depresión y comenzara un tratamiento, la relación de Tamara con la comida ha ido de mal en peor, pues las pastillas que tiene que tomar hacen que todo lo que come tenga que devolverlo, como ha explicado en sus historias. “He perdido muchísimo peso y cada vez voy perdiendo más”, ha comentado. Por eso ha decidido acudir al hospital de urgencia, para encontrar una solución. Ha explicado que tras hacerle una analítica donde los resultados fueron correctos, tienen que hacerle una gastroscopia “para ver qué está provocando que no pueda tolerar ningún alimento”.

Tras contar a sus followers su actual situación anímica, la it girl se ha centrado en el objetivo principal de su publicación, lanzar un mensaje criticando los cánones de belleza impuestos por la sociedad. “Parece que tenemos que tener un cuerpo divino, delgado, maravilloso y si no lo tengo no ingiero alimentos, solo líquidos. Eso es lo que creéis”, ha comenzado diciendo. La de Segovia ha querido dejar claro que eso no es la solución, simplemente te lleva a padecer una enfermedad. “El alimento es imprescindible. Si a ti te sobran unos kilos porque tú lo consideres, lleva una dieta equilibrada, pero no dejes de comer, porque te lleva a un problema serio”, se ha dirigido a toda la gente que le sigue y le apoya en redes sociales. La que fuera tronista en Mujeres, Hombres y Viceversa ha confesado no sentirse cómoda viéndose tan delgada, aunque no es una cuestión que dependa de ella. “Dejaros de dietas absurdas, por favor, que no se está divino por estar delgado”, ha sentenciado.

Este mensaje llega en un momento muy difícil para la influencer, que está atravesando una depresión que requiere de mucha ayuda psicológica. Era ella misma quien, en octubre de 2021, contaba la noticia a través de su cuenta de Instagram. “La enfermedad que estoy pasando la están viviendo miles de personas, muchísimas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Ahora sí lo voy a decir. Yo tengo un diagnóstico de una depresión con grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental. La depresión es una causa de muerte”, explicaba. La segoviana contaba cómo ha estado días sin salir de la cama, sin vestirse, sin parar de llorar, pero que ahora no permite, bajo ningún concepto, meterse en sí misma y “no hacer por salir”. Si algo caracteriza a Tamara Gorro eso es la positividad, así que quiso dejar una cosa clara: “Estoy convencida de que yo de esta salgo, porque, como se suele decir, en peores plazas he toreado”.