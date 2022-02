Las últimas semanas no han sido fáciles para Tamara Gorro. Al anuncio de su separación de Ezequiel Garay se han sumado una serie de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, la mayor preocupación de la influencer tiene que ver con ella misma. Desde hace algún tiempo, Tamara sufre una enfermedad de la que ahora ha querido hablar abiertamente. Hasta la fecha, había dado algunos detalles sobre cómo se encontraba, pero no de una manera tan tajante. Unas declaraciones que ha compartido a través de los stories de su perfil de Instagram y en los que se ha mostrado muy seria sobre las críticas a las personas que tienen problemas de salud mental.

Tamara se ha sincerado con lo que ella llama su ‘familia virtual’ y ha hablado sobre la depresión que padece desde hace más de un año y de la que está intentando salir con todas sus fuerzas: “tengo un diagnóstico de depresión en grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental”, ha comentado. Gorro ha querido aprovechar este mensaje para lanzar un alegato sobre la poca visibilización que se da en nuestros días a la salud mental y la importancia que tiene prestarle más atención: “la depresión es causa de muerte. Yo me he tirado mucho tiempo en la cama, y estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas y no ayudan nada ciertas cosas”, ha recalcado.

A pesar de que ha desvelado lo que realmente le pasa, su intención no era específicamente esa, sino aprovechar para lanzar un mensaje hacia todos aquellos que critican los problemas de salud mental o la manera que cada persona tiene de afrontarlos.

La influencer ha regresado hace poco de Estados Unidos. Un viaje que emprendió porque ya no podía más y necesitaba desconectar de todo, pero por el que también ha recibido algunas críticas. “cuando yo subí el vídeo del viaje ‘que fuerte, pero ¿esta no estaba mala?, pero ¿no estaba triste?, esta que hace bailando, mira y se va a la peluquería, mira y se pone el labio rojo’ pero que coño sabéis lo que la gente pasamos ¿Qué tenemos que quitarnos la vida?”, ha dicho visiblemente enfadada e insistiendo en que para las personas con depresión, hacer cualquier actividad normal puede convertirse en un reto casi imposible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Tamara Gorro lleva ya tiempo hablando abiertamente sobre sus problemas de salud mental y cómo está tratando de superar su enfermedad: “mi psiquiatra me ha ajustado la medicación porque no descansaba y me estoy adaptando. Cada vez estoy mejor, pero nos tenemos que permitir estar mal”, comentaba hace unos días a sus seguidores. De hecho, ella misma revelaba que los cambios emocionales que ha sufrido en las últimas semanas sumado al ajuste de la medicación le habían hecho perder siete kilos. Por eso, ahora está centrada en recuperarse y seguir cuidándose, para poder estar bien del todo lo antes posible.