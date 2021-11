Tras varias semanas alejada de los medios de comunicación, Tamara Gorro ha reaparecido. La influencer se ha dejado ver junto a su marido por las inmediaciones del WiZink Center de Madrid, donde ambos se disponían a disfrutar de uno de los conciertos de Dani Martín en la capital española. Un plan de ocio que ha supuesto ser todo un reto para la segoviana, que ha admitido sentirse un tanto asustada al ser esta “su primera salida” después de la crisis que hizo que se diera un descanso de las redes sociales de manera temporal.

La esposa de Ezequiel Garay se abrió en canal y habló frente a las cámaras de Gtres sobre el delicado momento por el que está pasando: “He tocado fondo. […] Estoy mal. Antes era ‘bien, bien’. […] No tengo un diagnóstico. Todavía no sé decirte qué pasa. Es como cuando te partes un pie y dices ‘no he hecho la rehabilitación, no sé qué camino tengo que llevar o cómo me tengo que curar’. Yo sé que tengo un problema de salud mental, del que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado”, explicaba. “Me he aislado de todo el mundo. Dejé a todo el mundo porque lo necesitaba, y el ‘rol’ de Ezequiel ha sido como el de cualquier persona que está al lado de otra que está enferma, simplemente ‘estar’. No te queda otra, a las buenas y a las malas”, dijo refiriéndose al futbolista argentino, que está siendo uno de sus pilares fundamentales en este proceso de recuperación. También están muy pendientes del estado de su madre sus hijos, especialmente Shaila: “Está muy mimosa. Me suele preguntar ‘¿Estás enfadada?’, me está viendo más seria de lo normal. Notan que mamá ‘se va más veces a trabajar’. […] Pero no les estoy contando nada, cuanto menos sepan los niños y menos sufran, mejor”, declaró, intentando dejar al margen de esta crisis a sus pequeños y evitando su preocupación cada vez que está atravesando por un bache.

Pese a que aún no tiene clara una fecha de vuelta en la que estar plenamente volcada con sus fans tal y como hace unos meses, Tamara ha asegurado que esto tan solo “es un bache y continuamos”. Unas palabras de lo más alentadoras que demuestran que la modelo volverá a las redes con más fuerza que nunca: “Tengo ganas, eh. Voy a dar por saco que os vais a enterar. Os vais a hartar a verme llorar, reír y de todo”, aseguraba entre risas.

Fue a mediados del pasado mes cuando la exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa se dirigía a sus dos millones de seguidores con un mensaje que les dejó de piedra: “Permitidme un descanso familia virtual. Os amo”. Con estas palabras, la creadora de contenido anunció su necesidad de abandonar Instagram por un tiempo, aunque no fue hasta unos días después cuando explicó un poco más sobre el por qué de esta decisión con un vídeo de 10 minutos: “Esta vez creo que me he caído, como todos vosotros, la única diferencia es que me tienen que ayudar a levantarme. […] Hablando con mi terapeuta tuve que parar del mundo entero, dejé las redes, dejé de ver a mis amigos…”, confesó. Un triste agujero del que esperamos que Tamara salga pronto y con la felicidad que acostumbra a mostrar.