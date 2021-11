El Hormiguero se vestía de gala para dar la bienvenida a uno de los artistas más conocidos del país. Dani Martín irrumpió en el plató con la misma energía de siempre y con el fin de estrenar su nuevo disco y pasar un buen rato. Y vaya si lo consiguió.

El nuevo disco “No, no vuelve” de @_danielmartin_ sale a la venta este domingo e incluye 10 temas de ECDL #DaniMartínEH pic.twitter.com/ZJhNmOjP1S — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 18, 2021

En las últimas semanas el cantante “jugó” con las ilusiones de sus seguidores al hacerles creer que había posibilidades de que El Canto del Loco volviera a unirse para volver a convertirse en la banda que tantos buenos momentos nos ha regalado. Una fantasía que quedó en eso, ya que Dani sacará a la luz este mismo domingo “No, no vuelve”, su nuevo disco y un claro homenaje a la banda musical que le vio crecer: “En realidad El Canto del Loco nunca se ha ido. Con este disco le he hecho un homenaje como merecía. […] Para mí es un orgullo hacer un homenaje a la banda de mi vida”, explicaba el de Alalpardo.

No obstante, también protagonizará una gira por toda España en la que todos sus fans tendrán la oportunidad de revivir el pasado a través de las canciones más populares de El Canto del Loco. Una iniciativa que surgió a raíz de la cuarentena, cuando el cantante se planteó dar un giro a su futuro por todo lo alto: “En el confinamiento me volví a encontrar con las canciones de El Canto y me di cuenta que esas canciones hacían felices a las personas mientras estábamos encerrados”, confesó bajo la atenta mirada de Pablo Motos.

Pero si todo parecía ir viento en popa para la banda musical, ¿por qué decidieron tomar caminos separados? Esta es una de las dudas que más han inquietado a nuestro país en los últimos once años y que Dani quiso despejar durante el programa haciendo referencia a una parte de su nueva canción: “Hablo del ruido que había alrededor de El Canto, del agotamiento, del cansancio, de gente que quería ser artista y no lo era, todo eso nos agotó y tomamos una decisión muy honesta. Decidimos darnos un tiempo, que en algunos casos es eterno como en el nuestro, y somos felices los tres por separado”, reconocía, dejando entrever que la relación entre los integrantes de El Canto del Loco a día de hoy es buena pese a la separación.

La parte más personal de Dani Martín

Durante la pasada noche en El Hormiguero no solo se trataron temas laborales y Dani Martín pudo sacar su lado más personal en el espacio dirigido por Pablo Motos. El cantante nos hizo saber que hace un año y medio había sufrido un ataque de pánico que marcó un antes y un después en su vida: “Fue como si me hubiera dado un ictus. Desde entonces voy al psiquiatra todos los viernes y lo disfruto mucho, a mí me gusta contar que me ha ayudado mucho, me ha enseñado a gestionar muchas cosas. Vas desatando nudos y vivo más feliz”. Una felicidad que posiblemente ha estado impulsada por el apoyo de algunos de sus grandes amigos, como María Pombo y su marido, quienes se han convertido en personas muy importantes para el artista.

Pero Dani aprovechó para hacer alusión a una persona que ha permanecido en su vida desde que era muy joven y que también forma parte de los rostros conocidos de nuestro país. Se trata nada más y nada menos que de Fernando Tejero. El actor fue incluso su compañero de piso, lo que provocó que ambos vivieran momentazos que el intérprete de Zapatillas guarda en su recuerdo: “Es un gran amigo que estuvo viviendo conmigo, con mi madre y mi hermana en casa y nos hizo muy felices con sus historias”. Además, el cantante se atrevió a mostrar un don que hasta ahora había ocultado e imitó en directo a Tejero, aunque afirmó que le daba “mucho corte”.