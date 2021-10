Dani Martín ha vuelto a revolucionar el panorama musical y esta vez sin canción mediante. En los últimos días el músico ha sorprendido, desconcertado e incluso desilusionado a sus fans con una serie de acontecimientos que han sobrepasado lo esperado. El que fuera vocalista de El canto del loco sorprendía a sus seguidores hace unos días con un misterioso vídeo en el que daba a entender que el famosísimo grupo podría estar a punto de volver.

Los comentarios al post del artista se han multiplicado por miles y aunque Dani anunció que lo que fuera que iba a pasar sería el día 6 de octubre, tuvo que revelar la verdad el día previo ante el convencimiento de prácticamente todo el mundo de que el regreso de El canto del loco era un hecho. «Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, 6 de octubre, a las 21:00 (hora España). No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco».

Pero no ha sido la única sorpresa en los últimos días. El pasado fin de semana María Pombo sorprendía con una story mostrando a sus amigos aplaudiendo en su salón tras verla vestida para los Platino. Y además de Laura Matamoros o su hermana Lucía, aparecía Dani Martín como uno más del grupo de amigos. La mezcla era de lo más llamativa por lo que, en su última aparición pública, la pregunta era inevitable.

En declaraciones exclusivas para la agencia Gtres, Dani ha contado que no es que él estuviera hace unos días en casa de María y Pablo, sino que es algo común entre ellos. «Me visteis antes de ayer, la semana anterior, ellos en mi casa… porque somos amigos. Yo soy amigo de Pablo desde que él es pequeño y yo era un poco más joven. Los quiero un montón a los dos y a Martincito, que es un sol».

En la misma entrevista, el de La madre de José, aclara también que él en ningún momento ha afirmado que el grupo fuera a volver. «Tampoco había dicho que fuera a volver. He hecho un homenaje a la banda de mi vida, a una cosa que me inventé en el salón de mis padres y que me apetecía que estuviera en el lugar que creo que le corresponde por sonido, por ganas, por garra y porque creo que son un montón de canciones que han formado parte de la vida de mucha gente y que creo que en el momento en el que estamos les van a volver a hacer viajar a momentos donde hemos sido felices. Creo que ahora necesitamos mucho de eso».

Por su parte David Otero, primo de Dani y parte de El canto del loco, dejó clara su posición a La Vanguardia, asegurando que él no estaba al corriente de lo que iba a suceder pero que no sería el regreso de la banda ya que él no formaba parte de lo que estaba ocurriendo. «No he hablado para nada con él en estos meses. Pero supongo que lo que haga con El Canto lo hará con mucho cariño y respeto, y yo lo voy a disfrutar aparte de como compositor de esos temas, como fan al que le encantan esas canciones y que me parece una maravilla que sigan tan vivas. Y seguro que él lo ha hecho con mucha onda y actitud».