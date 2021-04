El Hormiguero | Dani Martín emociona a Pablo Motos con su última canción

Dani Martín y Pablo Motos se conocen de hace mucho tiempo, tanto que el famoso cantante es uno de los pocos invitados que tiene la tarjeta platino del programa. Gracias a ella, tiene ciertos derechos como, por ejemplo, poder ir a plató sin ir invitado, algo que hizo hace unos meses acompañado de David Broncano, dejando a la invitada de la noche, Rosalía, con la boca abierta. Sin embargo, el encuentro de este jueves ha sido bastante diferente y es que el madrileño ha visitado el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo trabajo, ‘Lo que me dé la gana’.

Un vinilo del que el madrileño ha tenido que sacar una segunda edición, esta vez en un alegre color rojo, tras el gran éxito de las primeras copias, con las que se ha situado en lo más alto de las listas de ventas. Si bien la letra es de lo más emocionante, el videoclip tampoco se queda atrás y ha visto la luz hace apenas unas horas. El secreto de lo mucho que ha gustado está en que Dani ha puesto en el tema mucho de él, pues está dedicado a su hermana Miriam, fallecida hace 12 años cuando tenía solo 35 años.

«Surge de la necesidad de contactar con mi hermana», ha dicho el artista, que ha recordado que desde hace unas navidades brindan por ella en cada cena. El videoclip, estrenado hace unas horas, está dedicado a Miriam , ha explicado Dani. «Está escrita desde la sonrisa y desde ese momento en el que ha sanado esa herida», ha dicho Dani, que ha confesado que le surge mucho la necesidad de hablar con su hermana, pero siempre desde la sonrisa. El vídeo tiene mucho de ella, pues era bailarina del conservatorio, «es un homenaje a mi hermana, a la mujer y a todos los que nos han dejado este año», ha contado, recibiendo una gran ovación del público.

El paso de Dani Martín por el programa, pues no ha estado hasta el final, ha tenido un momento muy emocionante cuando el ex de ‘El canto del loco’ ha interpretado en directo el tema. Lo ha hecho acompañado de una orquesta sinfónica, añadiendo pasión y delicadeza a una letra que ha puesto los pelos de punta a los la han disfrutado en directo. También a los espectadores del programa de Antena3, que en las redes sociales afirmaban que no podían contener las lágrimas con la interpretación.

Con Dani ya fuera de plató, Pablo Motos ha regresado a plató, donde se ha encontrado con algunos de los colaboradores, como Juan del Val. El escritor conseguía ponerle palabras a lo que todo el mundo sentía: «soy incapaz de no llorar escuchando esta canción», aseguraba, algo en lo que Pablo Motos estaba de acuerdo.

«Está contando un inmenso vacío desde la alegría, para ello tienes que haber superado el dolor», añadía el escritor, para quien la risa es la mejor forma de superar un dolor. «El dolor es lo que te cura. Lo que al principio te puede ahogar, un día se vuelve bueno. Recuerdo con Enrique San Francisco, para mi era un gran amigo. Fue como imposible que se muriese mi amigo, con el que he compartido tantas cosas… Y ahora le recuerdo y solo le veo, me mira y me dice: ‘¡dale!’», ha confesado Pablo Motos sobre su amigo Quique, que falleció el pasado mes de marzo.

«La letra es preciosa, de cosas absolutamente normales, que es donde está la grandeza de la vida. Eso es felicidad. Lo que a ti te dice Enrique es la normalidad, no es un gran pensamiento, es algo normal. Ahí está la grandeza de las personas… A veces esperamos grandes cosas maravillosas y al final las cosas maravillosas son la normalidad», ha concluido Juan del Val, que ha recibido un gran aplauso.