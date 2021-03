Muere Quique San Francisco a los 65 años

Luto en la interpretación española. Quique San Francisco ha fallecido a los 65 años de edad en el hospital madrileño donde se encontraba ingresado desde el pasado mes de enero después de permanecer varias semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aquejado de una neumonía necrotizante que se complicó por otra cepa bacteriana. Lamentablemente, el popular actor español no ha podido superar este grave problema respiratorio que suele ocasionar la COVID-19, pero en su caso nunca se ha confirmado que fuera positivo en el virus.

La semana pasada se publicaban las que han sido sus últimas palabras, una declaración hecha desde su cama del hospital donde ha perdido la vida: «Estoy desesperado por salir de aquí… Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano», le contaba a la revista ‘Hola’. Llevaba 40 días en la UCI.

La alerta sobre la salud de Quique San Francisco tuvo lugar el pasado 12 de enero. La suspensión de la función del espectáculo de humor, ‘La penúltima’, protagonizado por el actor, y que debía haberse estrenado el 23 de ese mismo mes en Getxo no pudo llevarse a cabo. Pese a la gravedad de su situación, Enrique San Francisco se mostraba optimista. Los médicos le habían dicho que no corría peligro, pero que debía aguardar para abandonar la vigilancia 24 horas: «Hay que esperar el resultado de los últimos cultivos y pruebas para saber cómo están respondiendo mis pulmones». Sin embargo, el desenlace ha sido tan terrible como inesperado.

El actor no tenía hijos y una de las relaciones sentimentales más famosas que tuvo fue con Rosario Flores, hermana de su gran amigo Antonio. LOOK se ha puesto en contacto con Mariola Orellana, íntima amiga y representante de la artista, que nos ha contado que «Rosario está muy triste, teniendo en cuenta que era una persona muy importante en su vida al cual quería muchísimo, descanse en paz». Pese a que su ruptura no fue idílica, actualmente guardaban una relación muy cordial.

Quique San Francisco ha sido una persona tremendamente carismática, muy recordado por su sentido del humor, un tanto controvertido, pero que le definía por completo. Su carrera experimentó un despegue a partir de la década de los 70, cuando se convirtió en uno de los estandartes del conocido cine ‘quinqui’. Eloy de la Iglesia confió en su interpretación para dar a luz a películas como ‘Navajeros’ o ‘El Pico’. Los últimos años de su carrera estuvieron centrados en televisión, donde firmó uno de sus papeles más reconocidos, el de ‘Tinín’, el camarero de ‘Cuéntame Cómo Pasó’. También regalaba su humor en el ‘Club de la Comedia’ con monólogos.

A menudo irreverente, el madrileño siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir lo que pensaba. Si algo ha pagado caro durante su vida el actor ha sido los excesos que ha cometido. Quique San Francisco vivió en plenitud ‘La Movida’ de los 80 y nunca ha ocultado que fue adicto a la heroína y a la cocaína. El último gran susto de salud lo sufrió en 2002, después de que fuera embestido por un coche mientras esperaba a que se abriera un semáforo. Se fracturó tibia, peroné y tuvo que aprender a andar en silla de ruedas durante un tiempo.

El mundo del cine, de la televisión y, en definitiva, del espectáculo, están consternados con este triste fallecimiento. Uno de los primeros en despedirse en redes sociales ha sido otro compañero de la comedia, Luis Piedrahita.