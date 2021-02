Lolita y Rosario Flores, «encantadas y muy felices» con el regreso de su madre a la televisión

Lola Flores se un icono. No solo por haber sido una de las cantantes más legendarias de la música en español, sino porque es la protagonista de uno de los anuncios más aplaudidos de los últimos años. Casi 26 años después de su muerte, ‘La Faraona’, como se la conocía popularmente, vuelve a cobrar vida para reivindicar sus orígenes andaluces y, de paso, anunciar una marca de cervezas.

Sus hijas, Rosario y Lolita, han estado muy involucrados en todo el proceso, tanto que la de ‘Sarandonga’ es quien le presta la voz, y ahora han presentado juntas el anuncio publicitario. «Estamos encantadas y muy felices de que a Cruzcampo se le haya ocurrido sacar la imagen de mi madre después de tantos años en un anuncio maravilloso con un acento y una calidad maravillosa y una tecnología que nos ha dejado a todos con la boca abierta», dijo Lolita sobre el trabajo.

Si bien la publicidad dura apenas unos segundos, detrás de ella hay «meses y meses de trabajo», como explica Rosario, quien también está muy feliz puesto que el resultado es muy real. «A mi madre le hubiera encantado hacer y decir este mensaje para dar fuerza a la gente, para que coja su identidad como ella luchó por su acento, pero todo es por dar fuerza y energía, que era en lo que realmente mi madre era una maravilla», añade. Ellas no son las únicas de la familia que se han quedado sorprendidas y es que los hijos de Rosario, que no conocieron a Lola, se han quedado sorprendidos de verla en la pequeña pantalla, «se la han colado pero bien», dice.

El trabajo más complicado de su vida

Las dos han estado detrás de todo el proceso, pero Lolita Flores ha sido quien ha cargado con el mayor peso al ser quien le ha prestado la voz a su madre. A pesar de ello, está muy contenta con el resultado: «yo creo que ha sido el más duro de mi vida porque mi acento es diferente. No hablo tan arrastrado, ni tan andaluz, lo que pasa es que es mi madre, he trabajado mucho ella, la he conocido muy bien, le llevo 6 años de diferencia a Rosario y esos 6 años también se nota». «Ha sido el papel más difícil que he tenido que hacer en mi vida porque ya no solo era meterse en un personaje, sino que era mi madre y saber de qué manera decía ella las cosas. Todo tiene su subtexto debajo y eso era meterse en su cabeza y en su corazón, era complicado. Me hubiera gustado después de haber terminado, haberle dado un abrazo, pero eso era imposible», cuenta con añoranza.

Por suerte, como dice Rosario, Lola Flores sigue muy presente. «Pones las redes y con sus frases, que va a tener que hacer casi un libro. Las cosas que ella decía, cómo hablaba, sus respuestas geniales ¿no? que eran única de ella y bueno, nosotros estamos muy orgullosos también de que mi madre esté ahí, que sea un icono mundial, que sea la referencia de la gente joven y de que los artistas se inspiren en ella y todo eso para nosotros es un orgullo. Nosotros venimos de ella y su arte lo llevamos en la sangre y que la gente pueda sentir ese arte, para nosotras es un orgullo», explica la pequeña de las hijas de ‘La Faraona’.