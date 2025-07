«¿Por qué Jeremy Allen White aparece siempre cargando enormes ramos de flores?» Esa es la pregunta que todos hemos podido hacernos alguna vez, dando pie a un enorme misterio que por fin se ha resuelto. Es muy habitual ver al actor cargando impresionantes y llamativos arreglos florales, aunque nadie había conseguido explicarse por qué. De hecho, hay quien ha llegado a plantearse si realmente trabaja en una floristería. Sin embargo, no se trata de eso, y tampoco de una estrategia para ligar. La respuesta es mucho más sencilla e incluso sorprendente, ya que se trata de una tierna tradición familiar.

Cabe recordar que cuando surgieron los primeros rumores de un incipiente romance entre Allen White y Rosalía, ambos eran fotografiados paseando por un mercado de agricultores en Los Ángeles. En esa ocasión, ya pudimos ver al actor cargando un gran ramo de flores. «Tenía las manos ocupadas con flores de craspedia, eucalipto y hojas de magnolia, que presumiblemente le regaló a la cantante español», detallaban en el Daily Mail. Y, desde entonces, ver al joven cargando arreglos florales se ha convertido casi en una tónica habitual.

Jeremy Allen White cargando un ramo de flores por la calle. (Foto: Gtres)

Tanto es así, que muchos se atreven a bromear con el asunto, sugiriendo que Jeremy podría haber agotado todas las existencias de flores en los mercados. Sin embargo, eso también sirvió para darle cierto encanto, ya que muchos lo asocian con la dulzura y la delicadeza del gesto. ¿Es el actor un romántico empedernido? Sea como sea, lo cierto es que muchas mujeres han señalado que eso es todo lo que esperan de un hombre y lo ven como el mejor ejemplo.

Pues bien, justo en plena promoción de la cuarta temporada de The Bear, el actor por fin ha dado respuesta a esta gran incógnita que ronda a su alrededor. Y lo ha hecho en el programa de Jimmy Fallon, donde según le explicaba al presentador de The Tonight Show, resulta que tiene un mercado de agricultores cerca de casa. «Lo ponen en marcha los domingos y me gusta ir. ¡Me encanta tener flores en casa!», asegura. Y no solo eso, sino que también le encanta regalarlas y sacarle una sonrisa a los demás. Y no lo hace tampoco con intención de ligar con chicas, sino que tiene dos personitas muy especiales con las que compartir su pasión: sus dos hijas.

Jeremy Allen White cargando un ramo de flores junto a sus hijas por la calle. (Foto: Gtres)

«Arreglo ramos con mis hijas los domingos y es como… es algo bonito que hacemos juntos», confiesa al respecto. El actor es padre de dos niñas; Ezer, de seis años, y Dolores, de cuatro, fruto de su relación con la también actriz Addison Timlin y con la que estuvo casado entre 2019 y 2023. «Ezer y Dolores, sois mi corazón», reconoce emocionado. De hecho, las tiernas instantáneas que protagonizan, y en las que hemos podido verle arrastrando un carrito con las pequeñas, mientras carga al mismo tiempo con su característico ramo de flores, reflejan el gran amor que siente por ellas y lo unidos que están.