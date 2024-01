Jeremy Allen y Rauw Alejandro compartirían algo más que su amor -o (des)amor en el caso del puertoriqueño-, por Rosalía. El pasado y presente de la intérprete de Bizcochito o Despechá tendrían un gusto muy parecido para con su afán por la moda y, en especial, por los accesorios, a juzgar por las imágenes de la última aparición de Allen durante la 29ª edición de los Critics Choice Awards, que se entregaron este domingo en el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica, en California, en honor a los mejores logros del cine y la programación televisiva en 2023.

El actor estadounidense, conocido por interpretar a Phillip ‘Lip’ Gallagher en la aclamada serie de comedia dramática de Showtime Shameless, y que que subió al escenario a recoger el premio a ‘Mejor Actor de Comedia’, sorprendió con un traje negro de raya diplomática que lucía abierto y dejaba a la vista una camisa negra a juego con los zapatos en el mismo color, de Saint Laurent; al que la nota de color se la daba una flor roja en la solapa. En concreto, una amapola roja firmada por Elsa Peretti para Tiffany & Co.

Jeremy Allen en la alfombra roja de los Critics Choice Awards / Gtres

Se trata de un tipo de broche cuyo precio oscila entre los 2.000 y los 10.500 euros dependiendo del material, que recibe el nombre de boutonnière. Una palabra de origen francés que se usó por primera vez en Gran Bretaña en 1867 y que, si bien en ha sido interpretada por muchos, con el pasdo de los años, como simple complemento u adorno de un traje, lo cierto es que su propósito origial era distinguir al novio o a los hombres clave de una celebración para que no se confundiesen con el resto de invitados. Algo que, sin duda, consiguió Jeremy, aunque no sabemos si por esto mismo, o por su coincidencia (o no) con el ex de su actual pareja sentimental.

Porque sí. Rauw Alejandro fue el primero. El cantante lució la amapola -con tallo de plata de ley (el modelo de Jeremy Allen era de oro)-, durante la vigésimo tercera ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos, que se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2022 en Michelob Ultra Arena, en Las Vegas. Rauw acudió al evento acompañado de la vocalista catalana, pues en ese entonces, todavía eran pareja. Fue el pasado mes de julio, cabe recordar, cuando la crónica social de nuestro país, y lejos de nuestras fronteras, se hizo eco de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro después de tres años de relación y de anunciar, en marzo, su compromiso con Beso, la que fue su primera colaboración como cantantes de éxito, juntos.

Rauw Alejandro y Rosalía en los Latin Grammy 2022 / Gtres

El ‘beso’ que confirma la relación de Jeremy y Rosalía

El boutonnière de Allen ha coincidido en el tiempo, casualidad o no, con el día en que su romance con Rosalía se hizo oficial. Y es que fue ayer cuando vieron la luz unas fotografías del que sería el primer beso en público de la pareja. Los rumores de noviazgo de Rosalía y Jeremy Allen White, es digno de mención aquí, comenzaron a surgir el pasado mes de diciembre, después de que ambos fueran vistos juntos haciendo planes por Los Ángeles. Tras esto, y hasta este domingo, dichas habladurías se convirtieron en realidad a raíz de unas instatáneas de los dos en actitud muy cariñosa.