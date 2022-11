La ciudad de Las Vegas ha acogido una nueva edición de la gala de entrega de los Premios Latin Grammy 2022. Una noche en la que han destacado los rostros más conocidos de la música latina y a la que no han faltado figuras destacadas como la cantante Thalía, Rosario Flores, Miguel Ángel Muñoz o Rosalía, que no dudó en hacer una declaración de amor a su pareja, Rauw Alejandro.

Una velada en la que Jorge Drexler fue uno de los grandes triunfadores de la noche, junto con la catalana se hizo con el premio a Mejor Álbum del Año por Motomami. La gala ha estado presentada por Laura Pausini, Luis Fonsi, Anitta y Thalía, y ha contado con importantes actuaciones, como la de Christina Aguilera, Rauw Alejandro, Marc Anthony, Elvis Costello, Jorge Drexler y Silviana Estrada, entre otros muchos.

Por la alfombra roja se ha podido ver a algunos de los rostros más conocidos del panorama musical, que han apostado por llamativos estilismos para esta noche tan especial. Rosalía y su pareja, el cantante Rauw Alejandro, han derrochado complicidad ante los reporteros, vestidos los dos de negro, pero no han sido la única pareja que ha llamado la atención. También Luis Fonsi ha acudido en compañía de su mujer, Águeda López.

Georgina Rodríguez era una de las que más expectación había generado, a raíz de la entrevista de Cristiano Ronaldo. Muy guapa con un vestido de pailletes en color bronce, la española se ha mostrado con el semblante algo serio. Ha sido la encargada de entregar uno de los premios. No ha faltado tampoco Rosario Flores, que ha apostado por un favorecedor diseño con transparencias y detalles florales en color negro.

Fue al final de la velada cuando se hizo entrega del más importante de los premios, el de Mejor Álbum del Año, que recayó en Motomami. Al recibir el galardón, Rosalía subió al escenario muy emocionada, con lágrimas en los ojos. «Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacerlo, que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante y que más alegrías me ha dado», ha dicho la artista. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque cambie. Gracias a Latinoamérica por ser mi inspiración y a mí país, por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, Rauw», sentenció la artista.

El gran ausente de la noche fue Bad Bunny, al que sus compromisos profesionales no le han permitido estar en Las Vegas. No obstante, el artista ha sido uno de los más reconocidos de la velada, con cinco estatuillas, entre las que se encuentra la de Mejor Álbum de Música Urbana.