El golpe en la mesa de Georgina que compromete a la familia de Cristiano

En la casa de Cristiano Ronaldo e Georgina ya es navidad. Este año, la familia más conocida de Manchester se ha adelantado incluso a Mariah Carey y desde principio de mes el árbol ya luce en su salón. Los pequeños de la casa están encantados con la decoración y lo mismo le pasa a la influencer, quien fue la encargada de compartir con sus seguidores la nueva decoración navideña. Entramos, entonces, en la época más bonita del año, donde todo son buenos deseos y en la cual la mayoría de las familias se reúnen. Sin embargo, este año no veremos la foto de familia en la que Gio se come el turrón con Dolores y demás clan Aveiro. Los últimos feos y desprecios de algunos miembros destacados de la familia del jugador han hecho con que la de Jaca de un golpe en la mesa y haya tomado una decisión: navidades si, pero lejos.

Según ha podido saber LOOK en exclusiva, a finales de verano, Cristiano le comunicó a su madre que este año no pasaría con ella la noche de 24 de diciembre. Ronaldo había tomado la decisión de pasar tan señaladas fechas en compañía de Georgina y los 5 hijos de la pareja. Sabe este digital que la presencia de Ivana Rodríguez, hermana de la pareja del jugador, junto a su novio, el escultor Carlos García y la hija de ambos, está, sin embargo, prácticamente asegurada. ¿Qué ha pasado para que la familia no se junte? Fuentes de toda solvencia aseguran a este digital que las relaciones entre el clan Aveiro y Georgina pasan por un momento muy delicado. Aunque con Hugo y con Katia, dos de los hermanos del futbolista, el contacto es fluido, lo mismo no pasa con Dolores y Elma, la hermana mayor de Cristiano. Desde hace meses que las relaciones están muy deterioradas, quizá, más que nunca. El hecho de que en el pasado verano Elma eligiera a Merche Romero, ex pareja de su hermana, como madrina de su evento no sentó nada bien en la pareja, especialmente a la madre de Alana Martina y Bella Esmeralda. Los rumores falsos de distanciamiento entre la pareja que muchos han atribuido a fuentes cercanas de los Aveiro ha llevado a que Gio haya decidido cortar por lo sano y desde entonces la relación entre las dos mujeres más importantes en la vida del crack es muy escasa.

El desplante de Georgina a su suegra

El punto más álgido de la tensión se vivió el pasado 29 de septiembre en Braga, Portugal. Cristiano jugaba un partido con la selección portuguesa y tanto su novia como su familia viajó hasta la ciudad lusitana para verle jugar. Aunque todos estuvieron en el palco vip del estadio, podría decir-se que estuvieron juntos pero no revueltos. Georgina ni tan siquiera se acercó a saludar a su suegra, algo por lo que fue muy criticada en la prensa local. Con la única con la que se la pudo ver hablando fue con Katia, quien viajó desde Brasil, país donde está afincada, para poder disfrutar unos días de la compañía de su hermano.

El deseado reencuentro

La situación es muy molesta para Cristiano. El futbolista tiene adoración por su madre, pero sabe que muchas veces su influencia ha sido discutible en sus relaciones. Los constantes tira y afloja, las conservaciones camufladas con la prensa, las medias palabras y los silencios han minado la confianza que Dolores y Gergina deberían tener la una en la otra. En las últimas semanas, tanto la pareja como la madre han intentado acercar posturas a petición del jugador. La matriarca del clan viajó hasta Manchester donde permaneció durante una semana. LOOK ha podido saber que se han dado los primeros pasos para la reconciliación. Sin embargo, en relación a las navidades, nada ha cambiado. Cristiano y Georgina las pasarán por su lado, mientras los Aveiro se reunirán todos este año en Gramado, Brasil, en casa de la hermana cantante de Ronaldo. Independientemente de quien tenga razón o más razones, lo cierto es que las desavenencias no vienen de ahora, pero con la que le está cayendo a Cristiano, más le vale que los suyos cierren filas. La unión hace la fuerza.