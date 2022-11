No es un buen momento para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El futbolista se encuentra en el ojo del huracán después de sincerarse en una inesperada entrevista con el periodista Piers Morgan en la que ha hablado a corazón abierto de algunos de las cuestiones más complicadas a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos, como la pérdida de uno de sus mellizos. Unas declaraciones en las que ha arremetido contra el club en el que juega en la actualidad, que no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados ante las palabras del astro portugués. Mientras tanto, Georgina Rodríguez permanece al margen de la situación y continúa con su rutina sin modificaciones.

La pareja de Ronaldo se encuentra en Las Vegas, donde tiene previsto asistir a la 23º ceremonia de los Grammy Latinos, que se celebra este jueves en la ciudad de los casinos. Como suele ser habitual en ella, Georgina no ha dudado en compartir con sus seguidores en redes sociales algunos detalles de su estancia en Nevada. Según ha trascendido, Georgina va a ser una de las encargadas de entregar uno de los galardones en la ceremonia de estos importantes premios de la música, junto al actor español Miguel Ángel Muñoz. Una entrega de premios que contará con la presencia de numerosos rostros conocidos del panorama internacional y que es una de las citas más destacadas del entorno de la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

No fue hasta poco después de que se tuviera noticia de la entrevista de Ronaldo con el periodista Piers Morgan cuando se supo que Georgina Rodríguez iba a viajar a Las Vegas para esta entrega de premios. Ella misma lo confirmaba a través de su perfil de Instagram y aseguraba estar muy emocionada por haber sido invitada a esta importante entrega de premios, a la que no ha acudido con su pareja. Por el momento, la española no se ha pronunciado sobre las declaraciones del futbolista portugués, que han acaparado titulares en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El deportista asegura en su conversación con Piers Morgan que cuando falleció su hijo no sintió el apoyo suficiente por parte de su equipo, con el que se está muy dolido. Ronaldo recalda que desde el club no mostraron ningún tipo de empatía hacia él en un momento tan complicado para su familia. Según ha trascendido, desde el Manchester United se están planteando algún tipo de sanciones hacia Ronaldo por estas declaraciones, aunque habrá que esperar a que se emita la entrevista completa, que verá la luz esta semana. Tal como se ha podido saber, el portugués podría recibir una multa de más de un millón de euros, pero parece que esto es algo con lo que el astro ya contaba antes de plantearse hacer unas declaraciones tan duras hacia su equipo y que han levantado muchas ampollas.